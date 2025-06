Renforcer l'identité de marque : GMO GlobalSign lance les certificats Verified Mark pour une authentification sécurisée des e-mails et la confiance envers la marque

BOSTON & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--GMO GlobalSign, Inc. autorité de certification (CA) mondiale et fournisseur leader de solutions de sécurité d'identité, de signature numérique et d'IoT, a lancé aujourd'hui sa gamme de certificats de marque vérifiée. Les certificats de marque vérifiée (VMC) de GMO GlobalSign permettent l'authentification et la vérification des expéditeurs d'e-mails, garantissant ainsi que les destinataires reconnaissent facilement les marques de confiance et ouvrent leurs e-mails en toute confiance. Dans le cadre de ce lancement, GlobalSign annonce également un partenariat avec Valimail, le principal fournisseur de solutions d'authentification automatisée des e-mails. GlobalSign s'associe à Valimail pour permettre à ses clients de mettre en œuvre automatiquement le protocole DMARC, une condition préalable à l'implémentation des indicateurs de marque pour l'identification des messages (BIMI), protégeant ainsi les domaines de messagerie contre toute utilisation non autorisée.

Selon un rapport de Statista daté du 19 novembre 2024, 240 millions d'e-mails sont échangés chaque minute dans le monde et le rapport The State of Prospecting 2024 de SoPro révèle que 67 % des acheteurs B2B préfèrent être contactés par e-mail. Parallèlement, un nouveau rapport de la société de tests de pénétration Astra indique que 3,4 milliards d'e-mails sont malveillants. Une grande partie de cette activité est alimentée par la croissance des outils d'intelligence artificielle. Il est clair que les entreprises ont besoin de s'assurer que leurs messages parviennent bien à leurs clients en toute sécurité et que des acteurs malveillants ne les usurpent pas. La nouvelle solution VMC de GMO GlobalSign contribue à résoudre ce problème en garantissant que, grâce à une authentification transparente, une fiabilité accrue et une meilleure délivrabilité, les communications par e-mail auront un taux de réussite beaucoup plus élevé pour atteindre les destinataires visés.

« Valimail garantit que seuls les e-mails autorisés affichent le logo du client GlobalSign, permettant ainsi aux destinataires de savoir que l'e-mail est authentique », a déclaré Kevin Dunne, directeur général de Valimail. « Grâce à ce partenariat, les clients de GlobalSign protègent leurs e-mails et leur marque, tout en augmentant la visibilité de leur marque, la confiance et l'engagement des clients. Ce partenariat garantit une voie simplifiée vers une authentification robuste des e-mails et une protection de la marque. »

« Bien que le spam ne soit pas un phénomène nouveau, les entreprises doivent aujourd'hui le combattre en plus des attaques graves basées sur les e-mails. Grâce à notre nouvelle offre, les entreprises disposent désormais d'un meilleur moyen de protéger leurs marques en utilisant ce produit », a déclaré Ashish Dhiman, chef de produit chez GMO GlobalSign. « L'introduction du VMC ajoute un autre produit à notre portefeuille en fournissant des messages électroniques certifiés et fiables à toute organisation. »

M. Dhiman a ajouté : « Notre nouveau partenariat avec Valimail est un élément important de cette histoire, car le DMARC est un élément essentiel de la solution Verified Mark Certificate. En collaborant étroitement avec eux, les clients de GlobalSign qui utilisent notre solution Verified Mark pourront mieux protéger leurs e-mails contre les attaques telles que l'usurpation d'identité. »

Une fois l'identité d'une organisation vérifiée, un certificat Verified Mark est délivré pour son domaine et son logo, servant de preuve d'authenticité. Les e-mails envoyés par des expéditeurs vérifiés sont signés à l'aide de méthodes cryptographiques. Les clients de messagerie électronique des destinataires vérifient ensuite l'identité de l'expéditeur par rapport au VMC, affichant son logo comme indicateur visuel pour signifier que l'e-mail provient d'une source fiable. Pour utiliser un certificat Verified Mark, une entreprise doit posséder un logo enregistré.

Les avantages des nouveaux certificats de marque vérifiée de GMO GlobalSign sont nombreux.

Amélioration de la délivrabilité : les e-mails portant un certificat VMC ont plus de chances d'atteindre la boîte de réception des destinataires au lieu d'être filtrés comme spam, ce qui garantit de meilleurs taux de délivrabilité. Pour s'assurer que leurs e-mails sont bien délivrés et ne sont pas marqués comme indésirables ou spam, et pour augmenter les chances que leur message soit lu et délivré.

Protection de la marque : les certificats VMC protègent la réputation de votre marque en démontrant votre engagement en faveur de la sécurité et de l'authenticité dans vos communications par e-mail.

Garantie de conformité : les VMC aident les organisations à respecter les normes de sécurité et les exigences réglementaires, garantissant la conformité avec les réglementations du secteur telles que DMARC.

Expérience utilisateur positive : en favorisant la confiance et la sécurité dans les interactions par e-mail, les VMC contribuent à une expérience utilisateur positive, améliorant ainsi la satisfaction et l'engagement globaux.

Pour en savoir plus sur les nouveaux certificats de marque vérifiée de GMO GlobalSign, rendez-vous sur https://www.globalsign.com/fr/certificat-de-marque-verifiee

À propos de GMO GlobalSign

En tant que l'une des autorités de certification les plus anciennes au monde, GMO GlobalSign est le premier fournisseur de solutions d'identité et de sécurité fiables permettant aux entreprises, aux grandes sociétés, aux fournisseurs de services cloud et aux innovateurs IoT du monde entier de mener des communications en ligne sécurisées, de gérer des millions d'identités numériques vérifiées et d'automatiser l'authentification et le chiffrement. Son infrastructure à clé publique (PKI) à grande échelle et ses solutions d'identité prennent en charge les milliards de services, d'appareils, de personnes et d'objets qui composent l'IoT. GMO GlobalSign est une filiale de GMO GlobalSign Holdings, K.K., membre du groupe japonais GMO Internet Group, et possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.globalsign.com/fr.