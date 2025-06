Onboard Dynamics et T.D. Williamson forment un nouveau partenariat pour réduire les émissions liées aux pipelines dans l’hémisphère Est

BEND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Onboard Dynamics LLC (« Onboard Dynamics »), un chef de file du développement des technologies d’évacuation de pipelines, a conclu un partenariat stratégique avec T.D. Williamson (« TDW »), un fournisseur mondial de services et d’équipements pour pipelines. Cette collaboration permettra à TDW de représenter, commercialiser et vendre les produits et services d’Onboard Dynamics directement à ses clients dans tout l’hémisphère Est, via son propre réseau de partenaires.

Ce partenariat couvre une immense région d’importance stratégique –comprenant l’Europe, l’Asie centrale, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Inde et l’Asie-Pacifique – où la demande de solutions de pipelines durables connaît une croissance rapide. Ensemble, les deux entreprises soutiendront les efforts régionaux visant à diminuer les émissions de carbone en réduisant les rejets de méthane lors des opérations d’évacuation de pipelines.

« Ce partenariat avec Onboard Dynamics offre à nos clients hors d’Amérique du Nord une technologie de pointe en matière d’évacuation de pipelines », a déclaré Laurent Fabry, directeur des ventes pour l’Europe, la mer Caspienne et l’Afrique chez T.D. Williamson. « Il renforce notre capacité à aider nos clients à réduire les émissions lors de la maintenance des gazoducs, conformément à notre engagement commun en matière de protection de l’environnement et d’excellence du service. »

Mitch Schmidtke, PDG d’Onboard Dynamics, a ajouté : « On ne peut trop insister sur l’importance de ce partenariat stratégique avec TDW. Il confirme la robustesse de notre technologie et accroît considérablement notre présence mondiale. Ensemble, nous apportons au secteur des gazoducs de l’hémisphère Est les outils nécessaires pour atteindre ses objectifs opérationnels et environnementaux. »

En combinant les services de qualité et l’expertise technique renommés de TDW avec la technologie de réduction des émissions d’Onboard Dynamics, ce nouveau partenariat offre des solutions complètes de gestion de l’intégrité des pipelines et des émissions.

À propos d’Onboard Dynamics LLC

Fondée en 2013, Onboard Dynamics a pour objectif d’aider l’écosystème du gaz naturel à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) de manière sûre et fiable grâce à des solutions commerciales innovantes et pratiques. Nos systèmes de compression diminuent les émissions de méthane et d’autres GES lors de l’exploitation et de la maintenance des pipelines. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.onboarddynamics.com.

À propos de T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) s’appuie sur plus d’un siècle d’expertise et d’expérience sectorielle pour aider les exploitants de systèmes de pipelines sous pression à assurer la sécurité et la fiabilité des réseaux énergétiques vitaux du monde entier. TDW propose une gamme inégalée et brevetée de technologies, de produits et de services couvrant toute la durée de vie des pipelines, y compris le raclage, le piquage et l’isolation, l’évaluation de l’intégrité et la réparation, afin d’aider les exploitants à protéger l’environnement et à progresser vers un avenir énergétique plus durable. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.tdwilliamson.com.

