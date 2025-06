Andersen Consulting tilføjer dimension med David and Golyat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udbygger sin globale konsulentkapacitet gennem en samarbejdsaftale med David and Golyat, en filippinsk konsulentvirksomhed inden for digital strategi.

Med et stærkt fokus på business intelligence, kundeindsigt og digital first-eksekvering arbejder David and Golyat med kunder på tværs af flere sektorer – herunder regeringer, udviklingsorganisationer og private virksomheder – for at skabe langsigtet værdi gennem datainformerede beslutninger.

Miko David, administrerende partner i David and Golyat, siger: "Vi ser frem til samarbejdet med Andersen Consulting, da det er en milepæl i vores vækstforløb. Ved at kombinere vores ekspertise inden for digital strategi og Andersen Consultings globale platform er vi i stand til at levere endnu større værdi til kunder, der navigerer på komplekse markeder."

"Dette samarbejde betyder, at vi kan tilføre en ekstra dimension til vores globale konsulentplatform," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Miko og hans team bidrager med enestående regional indsigt, kreativitet og analytisk stringens – kvaliteter, der perfekt supplerer vores engagement i at levere de bedste løsninger til vores kunder i hele verden."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel, som Andersen Global tilbyder, og leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet m.m. via en global platform med over 20.000 fagfolk på verdensplan og en tilstedeværelse i mere end 500 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.