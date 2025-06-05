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Fujirebio 宣佈與史丹佛醫學院達成戰略合作共同推進傳染病研究

東京及加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 體外診斷領域的領導創新者 Fujirebio 今日宣佈，與史丹佛醫學院（Stanford Medicine，位於美國加州帕羅奧圖市）達成合作協議，共同推進傳染病檢測領域的研究與創新。此項合作旨在加速引進超高靈敏度免疫分析法，該技術整合了由 Fujirebio 位於矽谷的全資子公司 Fluxus, Inc. 所研發的單分子計數技術。更高的檢測靈敏度不僅能為臨床治療決策提供更全面的資訊，亦可加速針對全球傳染病威脅之療法與預防策略的相關研究。

「傳染病仍是當代最重大的全球健康挑戰之一，」Fujirebio Holdings, Inc. 總裁兼執行長 Goki Ishikawa 表示，「透過與 Benjamin Pinsky 教授所領導的史丹佛臨床病毒學實驗室，以及 Niaz Banaei 教授所領導的史丹佛臨床微生物學實驗室攜手合作，我們得以匯聚世界頂尖的科學專業、尖端技術及全球公衛洞見。本次合作突顯了雙方創建一個更健康、更富韌性世界的共同願景。」

「此次合作結合了Fujirebio的全球體外診斷專業知識、Fluxus的超高靈敏度偵測系統，以及史丹佛大學享譽國際的研究成果，象徵著我們在改善全球公眾健康使命上邁出了關鍵一步，」Fluxus, Inc. 總裁兼執行長 Peter Wagner 博士指出，「我們非常榮幸能與史丹佛大學傑出的傳染病專家團隊共事。」

關於Fujirebio

Fujirebio 為 H.U. Group Holdings Inc. 旗下成員，是一家以研發為導向的企業，致力於持續開發具高度臨床價值的新型體外診斷 (IVD) 檢測技術與獨特生物標記。本集團的使命為「在醫療保健領域創造嶄新價值，藉此貢獻人類健康與未來醫療照護」。我們遍布日本、亞洲、歐洲及美國的全球團隊，專注於為客戶及合作夥伴提供符合最高品質標準的產品。我們珍視與業界其他頂尖企業的夥伴關係，透過共享知識、技術能力及關鍵原料，在多樣化平台上供應、開發或製造各類診斷解決方案。如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.fujirebio.com

關於 Fluxus

Fluxus 是光流控技術領域的業界先驅與創新者，專注開發超高靈敏度偵測系統及檢測解決方案，以促進疾病的診斷、監測與治療。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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新聞聯絡人：
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電話：+81-3-6279-0884
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FUJIREBIO

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Headquarters: Tokyo, Japan
CEO: Goki Ishikawa
Employees: 1400
Organization: PRI
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