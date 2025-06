Lone Star Funds rileverà un portafoglio di nove strutture abitative per studenti realizzate ad hoc nel Regno Unito

DALLAS, NEW YORK, LONDRA e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. ha raggiunto un accordo per l'acquisto di nove strutture abitative per studenti realizzate ad hoc (Purpose-Built Student Accommodation, “PBSA”) nel Regno Unito da affiliate di Unite Students (“Unite”), il più grande proprietario, gestore e costruttore di PBSA nel Regno Unito, per 212 milioni di sterline. La transazione si dovrebbe concludere nell'agosto 2025.

Il portafoglio comprende 3.656 posti letto in nove strutture PBSA di alta qualità in cinque mercati universitari ben situati: Aberdeen, Leicester, Leeds, Nottingham e Sheffield. I beni presentano un'opportunità per la creazione di valore attraverso investimenti di capitale e miglioramenti operativi.

“Questa transazione è in linea con la strategia globale di Lone Star di investimento in settori resilienti del mercato immobiliare, dove possiamo utilizzare la nostra competenza per sbloccare un valore a lungo termine”, ha dichiarato Jérôme Foulon, Responsabile globale della divisione immobiliare commerciale per Lone Star. “Continuiamo a vedere opportunità attraenti nel settore PBSA del Regno Unito, che trae vantaggio dalla crescente domanda della popolazione studentesca e della continua carenza di alloggi di alta qualità”.

L'acquisizione rappresenta la seconda transazione di Lone Star con Unite negli ultimi tre anni ed amplia ulteriormente la presenza della società nel settore degli alloggi studenteschi nel Regno Unito. Con questo ultimo investimento, il portafoglio PBSA di Lone Star ora supera i 10.000 posti letto sul mercato, offrendo dimensioni e diversificazione geografica in cinque località universitarie di prestigio.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società leader nel settore del private equity che offre consulenza a fondi che investono a livello globale in azioni societarie, crediti, immobili e altre attività finanziarie. Dalla costituzione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale complessivi per circa 95 miliardi di dollari. L'azienda organizza i suoi fondi in tre serie: la serie Opportunity Fund, la serie Commercial Real Estate Fund e la serie U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investe per conto dei suoi soci accomandanti, tra cui investitori istituzionali come fondi pensione e fondi sovrani, nonché fondazioni e dotazioni che sostengono la ricerca medica, l'istruzione superiore e altre cause filantropiche. Per maggiori informazioni sui fondi Lone Star, visitate il sito www.lonestarfunds.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.