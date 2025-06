Fujirebio annuncia una collaborazione strategica con Stanford Medicine per promuovere la ricerca sulle malattie infettive

MALVERN, Pa., e TOKYO--( BUSINESS WIRE )--Fujirebio oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato la notifica pre-commercializzazione 510(k) per il test diagnostico in vitro (IVD) della società Lumipulse ® G pTau 217/β-Amyloid 1-42 Plasma Ratio per valutare la patologia amiloide in pazienti sottoposti a valutazione della malattia di Alzheimer e di altre cause di declino cognitivo. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza...