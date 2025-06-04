Andersen Consulting通过与David and Golyat合作拓展业务维度

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与菲律宾数字战略咨询公司David and Golyat签署合作协议，深化其全球咨询能力。

David and Golyat高度专注于商业智能、客户洞察和数字化优先执行，与政府、发展组织和私营企业等跨行业客户合作，通过数据驱动的决策推动长期价值。

David and Golyat管理合伙人Miko David表示：“我们很高兴与Andersen Consulting合作，这是我们发展历程中的一个里程碑。通过将我们在数字战略方面的专业知识与Andersen Consulting的全球平台相结合，我们具备独特的优势，能够为在复杂市场中前行的客户提供更大价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作使我们能够为自身全球咨询平台增添新维度。Miko及其团队带来了卓越的区域洞察力、创造力和分析严谨性，这些特质完美契合我们为全球客户提供一流解决方案的承诺。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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