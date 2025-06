Partenariat stratégique entre le Groupe TITAN et Carbon Upcycling pour accélérer le développement de matériaux de construction sobres en carbone

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe TITAN (« TITAN ») (Brussels:TITC), acteur international de premier plan dans le secteur des matériaux de construction et d’infrastructure, et Carbon Upcycling Technologies Inc. (« Carbon Upcycling »), entreprise spécialisée dans la valorisation du carbone et des déchets, ont signé un protocole d’accord en vue d’explorer le déploiement commercial de la technologie de Carbon Upcycling pour la production de matériaux de construction locaux à faible empreinte carbone. Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de l’investissement antérieur du Groupe TITAN dans Carbon Upcycling, et témoigne de l’engagement commun des deux entreprises en faveur de l’accélération de la décarbonation du secteur des matériaux de construction.

Selon le protocole d’accord, Carbon Upcycling réalisera des études de faisabilité technique sur deux sites cimentiers de TITAN, en vue de déployer sa technologie pour produire des matériaux cimentaires secondaires performants et sobres en carbone, en valorisant les émissions de CO₂ captées ainsi que des matériaux locaux disponibles en abondance. Ces produits cimentaires enrichis en CO₂ devraient renforcer les chaînes d’approvisionnement du secteur de la construction et réduire significativement l’empreinte carbone de la production de ciment.

« L’élargissement de notre partenariat avec Carbon Upcycling, qui passe de l’investissement à l’exploration de projets, vise à accélérer la production de solutions cimentaires innovantes et performantes, en ligne avec notre stratégie ‘croissance verte pour 2026’ », précise Leonidas Canellopoulos, Directeur du développement durable et de l’innovation du Groupe TITAN. « Cette initiative souligne non seulement l’importance d’une production localisée, mais constitue également un modèle pertinent pour l’intégration de solutions bas carbone dans les processus industriels classiques. À travers cette collaboration, TITAN et Carbon Upcycling ouvrent la voie en illustrant le rôle déterminant que peuvent jouer les alliances stratégiques pour impulser des transformations concrètes dans le secteur du bâti. »

« Notre partenariat avec le Groupe TITAN incarne le type de collaboration indispensable pour faire progresser l’industrie mondiale du ciment vers un avenir circulaire et bas carbone », se félicite Apoorv Sinha, directeur général (CEO) de Carbon Upcycling. « À l’échelle mondiale, les chaînes d’approvisionnement ne cessent de se complexifier. Carbon Upcycling entend changer la donne en relocalisant la production de matériaux cimentaires essentiels, afin de continuer à bâtir ce qui compte le plus. »

L’usine de démonstration de Carbon Upcycling est actuellement en service dans l’ouest du Canada, et ses produits cimentaires enrichis en CO 2 sont déjà utilisés commercialement dans le secteur du bâti. L’entreprise travaille actuellement au développement de son projet phare, à l’échelle commerciale, dans l’est du Canada.

Le Groupe TITAN s’est fixé des objectifs de réduction des émissions de CO₂ dans les scopes 1, 2 et 3, validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi), en vue d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Sa feuille de route inclut des mesures concrètes pour réduire l’empreinte carbone de ses activités et de ses produits. Le Groupe TITAN entend doubler d’ici 2026 les ventes de ses produits à faible teneur en carbone par rapport à 2022. Pour en savoir plus sur le parcours de TITAN vers la neutralité carbone, rendez-vous sur : www.titanmaterials.com/net-zero

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN est une entreprise internationale de premier plan active dans le secteur des matériaux de construction et d'infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 5 700 personnes ; il est présent dans plus de 25 pays occupant des positions de premier plan aux États-Unis, en Europe, y compris en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale. Le Groupe participe également à des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de ses 120 ans d'histoire, TITAN a toujours encouragé une culture familiale et entrepreneuriale pour ses employés et travaille sans relâche avec ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en favorisant une croissance durable dans un esprit de responsabilité et d'intégrité. TITAN s'est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a fait valider ses objectifs de réduction de CO2 par l'initiative Science Based Targets (SBTi). La société est cotée sur Euronext et à la bourse d’Athènes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet, www.titanmaterials.com.

À propos de Carbon Upcycling

Carbon Upcycling est une entreprise spécialisée dans la valorisation du carbone et des déchets industriels, qui sécurise les chaînes d’approvisionnement en ciment, essentielles aux infrastructures de demain. Sa technologie propose une solution concrète aux émissions de CO₂ et aux déchets industriels en les transformant en matériaux cimentaires complémentaires à faible empreinte carbone. Son système breveté permet de capter et de réduire les émissions grâce à des procédés de captage et d’atténuation du carbone, tout en favorisant des chaînes d’approvisionnement locales et circulaires. Carbon Upcycling bénéficie du soutien d’un consortium d’investisseurs stratégiques, parmi lesquels la Banque de développement du Canada, Climate Investment, Oxy Low Carbon Ventures et Clean Energy Ventures, ainsi que trois des principaux producteurs de ciment au monde : CRH, Cemex et le Groupe TITAN. Pour en savoir plus, rendez-vous sur carbonupcycling.com