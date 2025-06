Lone Star Funds verwerft een portfolio van negen PBSA-activa (Purpose-Built Student Accommodations) in de UK

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) maakte vandaag bekend dat een dochteronderneming van Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. een akkoord heeft bereikt om negen PBSA-activa ("Purpose-Built Student Accommodations”) in de UK over te nemen van filialen van Unite Students (“Unite”), de grootste eigenaar, beheerder en ontwikkelaar in de UK van PBSA, voor een bedrag van £212 miljoen, dat volgens planning in augustus 2025 wordt afgesloten.

De portfolio omvat 3.656 bedden verspreid over negen kwaliteitsvolle PBSA-activa in vijf goed gelegen universiteitsmarkten: Aberdeen, Leicester, Leeds, Nottingham en Sheffield. Deze activa vertegenwoordigen een kans om aan de hand van doelgerichte kapitaalinvestering en operationele verbeteringen waarde te creëren.

“Deze transactie is in lijn met de wereldwijde strategie die Lone Star hanteert om in veerkrachtige sectoren van de huisvestingsmarkt te investeren, waar we onze expertise kunnen benutten om waarde op lange termijn te ontsluiten,” verklaart Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate van Lone Star. “We blijven aantrekkelijke mogelijkheden in de PBSA-sector van de UK zien, mede door de stijgende vraag van de studentenbevolking en het aanhoudende tekort aan kwaliteitsvolle accommodatie.”

Deze overname is de tweede transactie van Lone Star bij Unite in de voorbije drie jaar en breidt de aanwezigheid van het bedrijf in de UK studentenhuisvestingssector verder uit. Met deze nieuwe investering overschrijdt de PBSA-portfolio van Lone Star nu 10.000 bedden in de markt, waarmee een ruimere schaal en geografische diversificatie in universiteitslocaties van topniveau wordt geboden.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend private equity-bedrijf dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in bedrijfskapitaal, krediet, vastgoed en andere financiële activa. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met totale kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Het bedrijf organiseert zijn fondsen in drie series: de Opportunity Fund-serie; de Commercial Real Estate Fund-serie; en de U.S. Residential Mortgage Fund-serie. Lone Star investeert namens zijn commanditaire vennoten, waaronder institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en staatsinvesteringsfondsen, evenals stichtingen die medisch onderzoek, hoger onderwijs en andere filantropische doelen ondersteunen. Ga voor meer informatie over Lone Star Funds naar www.lonestarfunds.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.