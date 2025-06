Lone Star Funds erwirbt Portfolio mit neun zweckgebundenen Studentenwohnheimen in Großbritannien

DALLAS & NEW YORK & LONDON & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds („Lone Star“) gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. eine Vereinbarung über den Kauf von neun zweckgebundenen Studentenwohnheimen („PBSA“) in Großbritannien von Tochtergesellschaften von Unite Students („Unite“), dem größten Eigentümer, Verwalter und Entwickler von PBSA in Großbritannien, für 212 Millionen Pfund Sterling getroffen hat. Der Abschluss der Transaktion ist für August 2025 geplant.

Das Portfolio umfasst 3.656 Betten in neun hochwertigen PBSA-Objekten in fünf gut gelegenen Universitätsstädten: Aberdeen, Leicester, Leeds, Nottingham und Sheffield. Die Objekte bieten durch gezielte Kapitalinvestitionen und operative Verbesserungen das Potenzial für eine Wertsteigerung.

„Diese Transaktion steht im Einklang mit der globalen Strategie von Lone Star, in widerstandsfähige Sektoren des Wohnungsmarktes zu investieren, in denen wir unser Know-how nutzen können, um langfristigen Wert zu schaffen“, sagte Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star. „Wir sehen weiterhin attraktive Chancen im britischen PBSA-Sektor, der von der wachsenden Nachfrage der Studentenbevölkerung und einem anhaltenden Mangel an hochwertigen Unterkünften profitiert.“

Diese Akquisition ist die zweite Transaktion von Lone Star mit Unite in den letzten drei Jahren und baut die Präsenz des Unternehmens im britischen Studentenwohnungssektor weiter aus. Mit dieser jüngsten Investition umfasst das PBSA-Portfolio von Lone Star nun mehr als 10.000 Betten auf dem Markt und bietet eine verbesserte Größe und geografische Diversifizierung an erstklassigen Universitätsstandorten.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

