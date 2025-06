LanzaJet et ATOBA Energy signent un protocole d’accord pour élargir l’accès au marché des carburants durables pour l’aviation

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--LanzaJet, une entreprise leader dans le domaine des technologies de carburants de nouvelle génération et producteur de carburants durables, et ATOBA Energy, un agrégateur de carburants durables pour l’aviation (SAF) qui s’engage à résoudre les défis financiers entre les producteurs et les acheteurs, ont signé un protocole d’accord visant à collaborer pour l’accélération du déploiement des SAF et la création de nouveaux modèles commerciaux pour le marché.

Les deux entreprises s’associeront pour faciliter l’accès aux SAF grâce à de nouvelles structures de tarification et d’achat qui équilibrent les besoins des producteurs et des acheteurs de SAF. L’accord décrit une intention commune d’évaluer des modèles commerciaux qui soutiennent l’approvisionnement en SAF d’une manière qui reflète la valeur de la filière de carburant Alcohol-to-Jet (ATJ) mise au point par LanzaJet.

« Le développement des SAF nécessite des modèles commerciaux flexibles et avant-gardistes qui fonctionnent à la fois pour les producteurs et les consommateurs », déclare Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet. « Cette collaboration avec ATOBA Energy vise à créer le type d’écosystème harmonisé dont nous avons besoin pour stimuler l’innovation, catalyser les investissements et accélérer le déploiement des SAF à l’échelle mondiale. Il s’agit d’une nouvelle étape vers la concrétisation à grande échelle de la valeur des technologies de nouvelle génération telles que la nôtre, car l’avenir de la croissance et de la durabilité de l’aviation en dépend. »

ATOBA facilite de manière unique le développement de la production de SAF grâce à sa gestion de portefeuille d’achat en amont et en aval. En s’approvisionnant auprès de producteurs diversifiés qui utilisent des technologies de production telles que HEFA, Alcohol to Jet, Gas-Fischer Tropsch ou Power to Liquids, ATOBA atténue les risques technologiques et tarifaires associés aux différentes filières de production de SAF et facilite la conclusion d’accords d’achat à long terme entre les compagnies aériennes, les distributeurs de carburant pour avions, les producteurs de SAF et les institutions financières, qui sont essentiels pour le développement de l’industrie. Pour la technologie ATJ de LanzaJet, ces modèles contribuent à préserver l’intégrité de sa proposition de valeur et à soutenir des voies de croissance plus durables.

« Nous sommes ravis de développer des modèles d’accords d’achat à long terme avec LanzaJet, une entreprise leader dans le domaine de l’Alcohol to Jet (ATJ). ATJ joue un rôle technologique clé dans le développement de l’industrie des SAF, car elle contribue à utiliser la meilleure voie de production et les meilleures matières premières en fonction des caractéristiques régionales spécifiques. Le développement de LanzaJet dans notre portefeuille de producteurs de SAF est un élément essentiel de notre stratégie d’agrégation, renforçant notre capacité à fournir au marché des solutions SAF diversifiées, fiables et évolutives », souligne Arnaud Namer, cofondateur et directeur général d’ATOBA Energy.

Les deux entreprises reconnaissent l’urgence de la décarbonisation de l’aviation et la nécessité de cadres commerciaux qui soutiennent le développement, la diversification et la viabilité à long terme du marché. En travaillant ensemble, LanzaJet et ATOBA souhaitent contribuer au développement d’un marché des carburants alternatifs plus stable, plus transparent et plus propice à l’innovation.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est l’un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs, avec sa technologie brevetée d’alcool-jet (ATJ) à base d’éthanol. LanzaJet crée des opportunités pour les générations futures en accélérant la production et le déploiement des carburants alternatifs et d’autres technologies de carburants alternatifs essentiels à la transformation de l’économie mondiale. LanzaJet a récemment été nommée parmi les TIME100 Most Influential Companies for 2024 et Rising Star Company of the Year par S&P Global. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.lanzajet.com/.

À PROPOS D’ATOBA ENERGY

ATOBA est l’agrégateur de carburants durables pour l’aviation (SAF) en milieu de chaîne, dont l’objectif est d’accélérer la transition énergétique de l’industrie aéronautique en résolvant le dilemme financier entre les compagnies aériennes et les producteurs. ATOBA propose des contrats SAF à long terme aux compagnies aériennes et aux revendeurs de carburéacteur à des indices de prix SAF optimisés. La société apporte une grande sécurité et compétitivité à la chaîne d’approvisionnement en SAF pour ses compagnies aériennes partenaires, grâce à l’utilisation de producteurs et de technologies diversifiés, ainsi qu’à une expertise sectorielle de premier ordre. Dans le même temps, la stratégie d’agrégation d’ATOBA permet à l’industrie des FAS de s’étendre en fournissant aux producteurs des accords d’exploitation à long terme qui soutiennent leurs décisions finales d’investissement pour leurs usines de production de FAS.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atoba.energy.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.