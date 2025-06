DataGuard schließt Partnerschaft mit QBS Software und stärkt Präsenz in Großbritannien, Irland und den nordischen Ländern

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--DataGuard, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Security und Compliance, gibt heute eine neue Distributionspartnerschaft mit QBS Software bekannt. Diese Kooperation baut auf der bestehenden Präsenz von DataGuard in Europa auf und unterstützt noch mehr Unternehmen, Risiken zu managen, Zertifizierungen schneller zu erreichen und zentrale Frameworks wie ISO 27001, TISAX®, SOC 2, DSGVO, NIS2 und die EU-KI-Verordnung einzuhalten.

Nach dem Erfolg der ersten Distributionspartnerschaft mit CIPS Informatica, durch die DataGuard seinen Kundenstamm auf dem italienischen Markt erweitert hat, stellt diese neue Vereinbarung mit QBS Software einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar.

„Unsere Zusammenarbeit mit QBS Software unterstreicht unser Engagement, Security- und Compliance-Lösungen weltweit zugänglich zu machen“, sagt Johannes Kamleitner, Chief Revenue Officer bei DataGuard. „Dank des umfangreichen Netzwerks von QBS Software können wir mehr Organisationen dabei unterstützen, den steigenden regulatorischen Anforderungen – etwa durch NIS2 oder die EU-KI-Verordnung – erfolgreich zu begegnen.“

Die NIS2-Richtlinie verschärft die Cybersicherheitsanforderungen für Anbieter wichtiger Dienste in der EU. Auch Unternehmen außerhalb der EU, die in regulierten Märkten tätig sind, können betroffen sein. DataGuards Plattform unterstützt Organisationen, diesen Anforderungen gerecht zu werden – durch geführte Risikobewertungen, Echtzeit-Monitoring von Assets mit integrierter Schwachstellenerkennung und Cybersicherheitsschulungen. Durch ein wachsendes Netzwerk an Distributionspartnern und Resellern ermöglicht es DataGuard immer mehr Unternehmen in Europa von diesen Funktionen profitieren zu können.

QBS Software wurde 1987 gegründet und hat sich als spezialisierter Softwaredistributor am Markt etabliert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London unterstützt über 4.000 Reseller, MSPs und Systemintegratoren in 40 europäischen Ländern beim erfolgreichen Vertrieb von Softwarelösungen in den Bereichen Enterprise, Cloud und Consumer. Als einer der „Top 25 UK Distributoren“ laut CRN UK bringt QBS Software umfassende Branchenerfahrung und regionale Reichweite in die Partnerschaft ein.

„Wir freuen uns, die Plattform von DataGuard in unser Portfolio aufzunehmen und unseren Resellern eine Lösung bereitzustellen, mit der Unternehmen steigende Anforderungen in den Bereichen Security und Compliance effizient meistern können“, sagt Oliver Roth, Group Chief Commercial Officer bei QBS. „Angesichts dynamischer Regulierungen wie NIS2 bietet diese Partnerschaft unserem Netzwerk einen skalierbaren Weg, diesen Herausforderungen zu begegnen.“

Mit seinem wachsenden Partnernetzwerk verfolgt DataGuard das Ziel, Unternehmen weltweit smarte Lösungen für Security und Compliance zugänglich zu machen. Interessierte Reseller und Systemintegratoren sind eingeladen, mehr über das Partnerprogramm von DataGuard zu erfahren und sich unter www.dataguard.com/partners zu registrieren.

Über DataGuard

DataGuard ist der führende europäische Anbieter von Security- und Compliance-Software und wird von über 4.000 Unternehmen – darunter Canon Gießen, Scout24, Völkl und Warsteiner – in mehr als 50 Ländern geschätzt. Die All-in-One-Plattform unterstützt Unternehmen, Sicherheitsrisiken zu managen, Zertifizierungen schneller zu erreichen und branchenspezifische Frameworks wie ISO 27001, TISAX®, SOC 2, die DSGVO, NIS2 sowie die EU-KI-Verordnung mühelos einzuhalten. Durch die Kombination aus KI-gestützten, automatisierten Workflows und individueller Expertenberatung reduziert DataGuard den Zeit- und Kostenaufwand für den Aufbau robuster Informationssicherheits- und Compliance-Managementsysteme (ISMS & CMS). Gegründet im Jahr 2018, verfügt DataGuard über Standorte in München, Berlin, London, Stockholm und Wien, ein Team von mehr als 250 Experten und ein stetig wachsendes Partnernetzwerk.

www.dataguard.de

Über QBS Software

QBS Software (QBS) betreibt die weltweit größte Plattform für die Bereitstellung von Enterprise-Software und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 12.500 SaaS-Anbietern. QBS ist auf die Beschaffung spezialisierter und wachstumsstarker Softwarelösungen im Long-Tail-Bereich fokussiert. Indem QBS die Prozesse rund um Beschaffung und Bereitstellung von Software vereinfacht, ermöglicht es seinen Partnern, sich ganz auf ihr Unternehmenswachstum zu konzentrieren.

Mit der strategischen Übernahme von Prianto, einem der führenden Value Added Distributoren (VAD) für Enterprise-Software mit zwölf Gesellschaften in zehn Ländern der EMEA-Region, vereinen sich zwei etablierte Akteure im Softwarevertrieb. Das fusionierte Unternehmen positioniert sich damit als Marktführer in der EMEA-Region – mit wiederkehrenden Einnahmen von rund 600 Millionen US-Dollar und einem Team von über 400 Mitarbeitenden an zwölf Standorten.

www.qbssoftware.com/technology-group

TISAX® ist eine eingetragene Marke der ENX Association. DataGuard steht in keiner Verbindung zur ENX Association. Wir bieten ausschließlich Beratung und Unterstützung für die TISAX®-Bewertung an. Die ENX Association übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf der Website von DataGuard.