Andersen Consulting annoncerer samarbejde med Bretteville Consulting

Andersen Consulting har indgået en samarbejdsaftale med Bretteville Consulting, der er et konsulentfirma inden for ledelse, som er kendt for sin dybe ekspertise inden for strategisk transformation og driftsoptimering, hvilket styrker Andersen Consultings globale platform med understøttende løsninger til kunder over hele verden.

Bretteville Consulting, der blev grundlagt i Frankrig og har en tilstedeværelse i Kina, Singapore, Luxembourg og USA, tilbyder strategisk rådgivning, som hjælper organisationer med at styrke deres performance og accelerere deres transformation. Virksomheden specialiserer sig i implementering af virksomhedsstrategier, driftseffektivitet og forandringsledelse. I kraft af deres seniorstyrede konsulentmodel og en kundeorienteret tilgang har Bretteville opnået et solidt ry for at guide virksomheder gennem komplekse forretningsudfordringer og bæredygtige vækstinitiativer.

Damien Gourio, der er administrerende direktør for Bretteville Consulting, udtaler: "Andersens globale rækkevidde og tværfaglige platform skaber en enestående mulighed for os til at levere dybere og bredere værdi til vores kunder. Dette er en naturlig udvikling for vores virksomhed og et skridt fremad for, hvad vi kan opnå gennem dette samarbejde."

Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen, tilføjede: "Bretteville bidrager med dyb indsigt i drift og strategisk præcision i arbejdet med kunder. Deres ekspertise inden for finansielle tjenesteydelser samt bank- og forsikringsverdenen passer særdeles godt ind i vores globale platform, og vi ser allerede nu de første synergier tage form. Gennem dette samarbejde udvider vi vores evne til at betjene globale kunder med enestående, gnidningsfri og integrerede tjenester."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder rådgivning i verdensklasse inden skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og andre rådgivningsområder via en global platform med mere end 20.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på over 500 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

