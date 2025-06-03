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Andersen Consulting宣布與Bretteville Consulting達成合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與以策略轉型和卓越營運領域的深厚專業知識著稱的管理顧問公司Bretteville Consulting簽署合作協議，透過為全球客戶提供互補解決方案，進一步強化其全球平台。

Bretteville Consulting成立於法國，業務遍及中國、新加坡、盧森堡和美國，致力於提供策略顧問服務，協助企業提升績效並加快轉型。該公司專注於企業策略執行、營運效率和變革管理。憑藉高階主管主導的顧問模式和客戶至上的方法，Bretteville在指導企業因應複雜業務挑戰和推動永續成長計畫方面樹立了良好聲譽。

Bretteville Consulting董事總經理Damien Gourio表示：「Andersen的全球布局和跨領域平台為我們提供了獨特的機會，能夠為客戶創造更深入、更廣泛的價值。這是我們公司發展的自然演進，也是透過合作實現更大成就的重要一步。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Bretteville在客戶合作中展現出深刻的營運洞察力和策略精準度。其在金融服務、銀行和保險領域的專業能力與我們的全球平台高度互補，我們已經看到這些綜效正在顯現。透過此次合作，我們將以無與倫比的順暢整合式服務，提升服務全球客戶的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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