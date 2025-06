CB Insights kondigt samenwerking aan met Snowflake om marktinformatie toegankelijk te maken voor AI en vertegenwoordigers in realtime

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--CB Insights, de toonaangevende aanbieder van voorspellende marktinformatie, kondigde vandaag op Snowflake's jaarlijkse gebruikersconferentie, Snowflake Summit 2025, een samenwerking aan met Snowflake, het AI Data Cloud-bedrijf. Via deze samenwerking zijn CB Insights' voortdurend gevalideerde gegevens van meer dan 10 miljoen bedrijven, 1500 techmarkten en hun vergelijkingen nu beschikbaar via de Snowflake Marketplace. Gezamenlijke klanten kunnen nu eenvoudig "aanwijzen en klikken" om de gegevens in hun toepassingen voor AI, vertegenwoordigers, dashboards en andere zakelijke toepassingen te gebruiken.

