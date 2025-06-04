Agenus与Zydus Lifesciences达成1.41亿美元战略合作，推进BOT/BAL开发并扩展Zydus在美国的生物制剂生产

马萨诸塞州列克星敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 肿瘤免疫治疗创新领域的领导者Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN)今日宣布，已与Zydus Lifesciences Ltd. (NSE: ZYDUSLIFE)（包括其子公司/附属公司，以下简称“Zydus”）签署最终合作协议，旨在加速botensilimab和balstilimab (BOT/BAL)的临床开发、扩大全球生产规模并提升患者可及性。

此次战略合作的内容包括：Agenus以位于加州埃默里维尔和加州伯克利的先进生物制剂CMC设施交换7500万美元预付款；Agenus还将根据BOT/BAL生产订单获得最高5000万美元的额外或有付款。Zydus是一家总部位于印度的跨国制药公司，拥有超过2.7万名员工，业务遍及55个国家。该公司将利用这些设施作为其美国旗舰基地启动生物CDMO业务，为全球生物制药公司提供生物制剂合同生产服务。

通过BOT/BAL独家生产协议，Agenus将成为Zydus的首个生物CDMO客户，以确保该联合疗法的生物制品许可申请(BLA)及上市准备需求。此次合作使Agenus能够释放其生产资产的价值，并获得战略资本以推动BOT/BAL的全球监管对接和商业化进程。

Agenus还将授予Zydus在印度和斯里兰卡开发及商业化BOT和BAL的独家许可，并借助Zydus在当地市场的既有布局和基础设施。Zydus将按这些国家净销售额的5%向Agenus支付特许权使用费。

作为双方承诺的体现，Zydus还将通过以每股7.50美元购买约210万股普通股，对Agenus进行总计约1600万美元的战略股权投资。Agenus计划将此次股票出售的净收益用于营运资金和一般公司用途，并加速BOT/BAL的持续临床开发、注册及潜在商业化。

通过将Agenus的开创性研发能力与Zydus的全球生产、商业化及运营实力相结合，此次合作将为印度及全球肿瘤免疫治疗的新时代奠定基础。

Agenus首席执行官Garo Armen博士表示：“随着美印贸易协议即将签署，两国贸易伙伴对美印关系的未来重新充满信心。两国也日益认识到美国确保生物制药供应链安全的必要性。我们正与Zydus合作加速BOT/BAL的未来临床试验，并最终扩大其在肿瘤治疗领域的全球布局。该协议体现了对Agenus未来及美国监管环境的信心。美国政府营造的环境促成了双方合作。美国是印度的第二大贸易伙伴。正是基于这些原因，以及我们感受到的Zydus新合作伙伴的强烈合作意愿，我们决定在此时建立这一合作伙伴关系。”

Zydus Lifesciences Ltd.董事总经理Sharvil Patel博士表示：“我们很高兴与Agenus合作推进BOT/BAL，该疗法每年有望使我们的核心市场印度和斯里兰卡的数千名患者受益，并惠及全球数百万实体瘤患者。我们计划开展BOT/BAL在早期和晚期疾病中的临床试验，并将适应症从结直肠癌扩展至三阴性乳腺癌等其他主要疾病领域。”

本次交易需满足惯例成交条件及尽职调查要求。双方力争在60天内完成成交协议。

电话会议和网络直播

日期/时间：美国东部时间6月3日（星期二）下午4:30

如需获取拨入号码，请在此注册：https://registrations.events/direct/Q4I127881000000000。

会议ID：12788

顾问

作为本次合作的一部分，Agenus由战略咨询公司Biotech Value Advisors (BVA)提供咨询服务，后者在交易结构设计、合作伙伴选择及谈判方面提供了指导。

关于Agenus

Agenus是一家领先的肿瘤免疫治疗公司，致力于通过全面的免疫治疗药物管线攻克癌症。公司成立于1994年，其使命是通过结合广泛的抗体疗法、过继细胞疗法（通过MiNK Therapeutics）和佐剂疗法（通过SaponiQx）等多种方法，扩大受益于肿瘤免疫治疗的患者群体。Agenus拥有强大的端到端开发能力，涵盖商业化和临床cGMP生产设施、研究与发现环节，以及一个全球临床运营网络。Agenus总部位于马萨诸塞州列克星敦。如需了解更多信息，请访问www.agenusbio.com或关注@agenus_bio。我们将在网站和社交媒体渠道上定期发布可能对投资者非常重要的信息。

关于Zydus Lifesciences

Zydus Lifesciences Ltd.是一家创新型全球生命科学公司，致力于发现、开发、生产和营销广泛的医疗疗法，其核心宗旨是通过赋予人们自由，让他们过上更健康、更充实的生活。集团在全球拥有超过2.7万名员工，包括1400名从事研发工作的科学家，其使命是通过影响生活的优质医疗解决方案，在生命科学领域开拓新的可能。集团致力于通过突破性发现改变生活。更多详情请访问www.zyduslife.com

关于Botensilimab (BOT)

Botensilimab (BOT)是一种人源Fc增强型CTLA-4阻断抗体，旨在增强固有和适应性抗肿瘤免疫反应。其新颖设计利用作用机制将免疫治疗的益处扩展至“冷”肿瘤，这类肿瘤通常对标准治疗反应较差或对传统PD-1/CTLA-4疗法及研究性疗法产生耐药性。Botensilimab通过启动和激活T细胞、下调肿瘤内调节性T细胞、激活髓系细胞并诱导长期记忆反应，在多种肿瘤类型中增强免疫反应。

约1200名患者在1期和2期临床试验中接受了botensilimab和/或balstilimab治疗。Botensilimab单药或与Agenus的研究性PD-1抗体balstilimab联合使用，已在九种转移性晚期癌症中显示出临床反应。如需了解有关botensilimab试验的更多信息，请访问www.clinicaltrials.gov。

关于Balstilimab (BAL)

Balstilimab是一种新型全人源免疫球蛋白G4 (IgG4)，旨在阻断PD-1（程序性细胞死亡蛋白1）与其配体PD-L1和PD-L2的相互作用。迄今为止，该药物已在超过900名患者中进行了评估，在多种肿瘤类型中显示出临床活性和良好的耐受性。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据联邦证券法安全港条款作出的前瞻性陈述，包括有关其botensilimab和balstilimab项目、预期监管时间表和申报文件的陈述，并且任何包含“可能”、“相信”、“预期”、“预计”、“希望”、“打算”、“计划”、“预测”、“估计”、“将”、“建立”、“潜在”、“优越性”、“同类最佳”等词语及类似表述的陈述均旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于我们在最近的2024年Form 10-K年度报告的“风险因素”部分以及后续提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中描述的因素。Agenus提醒投资者不要过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。这些陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，除非法律要求，否则Agenus不承担更新或修订这些陈述的义务。所有前瞻性陈述均完全适用于本警示性声明。

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