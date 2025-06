LambdaTest integreert met Assembla om bugtracking voor ontwikkelteams te stroomlijnen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, een uniform platform voor agentische AI en cloud engineering, heeft zijn samenwerking aangekondigd met Assembla, een robuust cloudgebaseerd platform voor versiebeheer en projectmanagement. Deze samenwerking stelt softwareontwikkelteams in staat hun bugtrackingprocessen te stroomlijnen en de algehele productiviteit te verbeteren.

LambdaTest biedt ontwikkelaars een uitgebreide lijst met cloudgebaseerde testoplossingen, waaronder cross-browser compatibiliteitstests, web- en app-automatiseringstests en tests op echte apparaten. Assembla-gebruikers kunnen nu eenvoudig integreren met het LambdaTest-platform om bugs naadloos te markeren met gedetailleerde screenshots en deze toe te wijzen aan teamleden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.