CB Insights annuncia una collaborazione con Snowflake per rendere l'intelligenza di mercato accessibile all'IA e agli agenti in tempo reale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--CB Insights, il principale fornitore di intelligenza di mercato predittiva, oggi ha annunciato la conferenza annuale di Snowflake per gli utenti, Snowflake Summit 2025, una collaborazione con Snowflake, la società di AI Data Cloud. Grazie a questa collaborazione, i dati costantemente validati di CB Insights riguardanti oltre 10 milioni di aziende, 1.500 mercati tecnologici, e le prestazioni a confronto di tutti sono ora disponibili attraverso Snowflake Marketplace. I clienti comuni possono ora semplicemente “puntare e cliccare” per utilizzare i dati nella loro IA, negli agenti, nei dashboard e in altre applicazioni aziendali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.