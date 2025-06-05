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Fundhost選擇SS&C提供基金會計與登記服務支援

康涅狄格州溫莎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，澳洲精品基金服務供應商Fundhost Limited已選擇SS&C支援其基金服務營運。Fundhost為澳洲及國際精品基金經理提供責任實體、受託人、基金管理、登記、合規、營運及支援服務，其管理資產規模達20億澳元。

根據協議，Fundhost將採用SS&C的專有平台來簡化其單位登記與基金管理作業。作為過渡計劃的一部分，10名Fundhost員工已加入SS&C雪梨辦公室，以確保服務不間斷，並為Fundhost客戶提供無縫的轉移流程。

Fundhost創辦人暨聯席執行長Anne Monge表示：「我們很高興能與基金管理和登記服務領域的全球領導者SS&C Technologies合作。」

Fundhost聯席執行長Drew Wilson補充道：「我們選擇SS&C是因為他們在私募市場、對沖基金和主動型ETF領域的成熟專業能力，以及其全球基礎架構。憑藉SS&C的技術和營運資源，我們將能擴展服務能力，同時維持客戶所信賴的高品質服務水準。」

根據協議，SS&C將擴大在澳洲市場的佈局，並透過靈活、可擴展的解決方案，進一步強化對當地投資管理產業的支持承諾。

SS&C全球投資者與分銷解決方案澳洲區轉讓代理業務主管Euan McLeod表示：「我們很高興迎接新同事加入，並深化我們在澳洲市場的影響力。隨著業務流程外包需求持續增長，我們將持續致力為澳洲各地的基金經理、託管機構及責任實體提供市場領先的服務。」

關於Fundhost

Fundhost是領先的綜合性責任實體服務提供商，整合責任實體、受託人、會計、行政管理、登記服務，並透過與滙豐銀行的策略合作關係，提供一站式託管服務。作為精品服務機構，Fundhost已協助培育多家澳洲最成功的精品基金管理公司。

關於SS&C

SS&C是全球金融服務與醫療保健產業的服務及軟體供應商。公司成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎市，並在全球設有辦事處。從世界大型企業到中小型公司，超過22,000家金融服務與醫療保健機構皆仰賴SS&C的專業知識、規模優勢與技術能力。

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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財務總監
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電話：+1-816-642-0915
電子郵件：InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
投資者關係
SS&C Technologies
電話：+1- 212-367-4705
電子郵件：InvestorRelations@sscinc.com

Drew Wilson
聯席執行長
Fundhost Limited
電話：+61 414 755 954
電子郵件：dreww@fundhost.com.au

媒體聯絡人
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電話：+1-646-818-9195
電子郵件：pro-SSC@prosek.com

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