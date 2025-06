Eaton et Siemens Energy s'associent pour fournir l'énergie et la technologie nécessaires à l’accélération de l’extension des capacités des datacenters

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Eaton, entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie, et Siemens Energy, l'un des leaders mondiaux des technologies de l'énergie, ont annoncé la mise en place d’un partenariat visant à accélérer la construction de datacenters avec production d’énergie intégrée sur site. Ensemble, ils répondront aux besoins urgents du marché en développant des systèmes modulaires standardisés pour faciliter la construction et le déploiement rapide des datacenters et assureront en parallèle l’accès à des sources d'énergie fiables et indépendantes du réseau électrique.

Cette collaboration permettra d’accélérer la construction des datacenters tout en y intégrant des centrales de production d’énergie renouvelable connectées au réseau électrique et répondant aux exigences réglementaires énergétiques locales. Les propriétaires et développeurs de datacenters disposeront ainsi d’un ensemble de solutions inédites pour la construction et l’exploitation de datacenters ultra modernes.

Le concept de centrale électrique modulaire et évolutive de Siemens Energy est adapté aux besoins spécifiques des opérateurs de datacenters. La configuration standard génère 500 mégawatts (MW) d'électricité et dispose de turbines à gaz SGT-800, de capacités de redondance, et de systèmes de stockage de batteries additionnels très efficaces, garantissant la fiabilité maximale de la centrale.

Grâce à son approche modulaire, la taille de la centrale peut être augmentée ou réduite. À terme, si l'hydrogène est disponible et fait partie de la stratégie de développement durable du datacenter, elle pourra également fonctionner sans émission de carbone. Les services de Siemens Energy incluent également une option de raccordement de la centrale au réseau électrique (sans émission). Cette fonctionnalité est implémentable dès la construction des datacenters ou ultérieurement et leur permettra de fournir des services de réseau électrique grâce à leur surplus d’énergie propre.

Eaton fournira à ses clients des équipements électriques tels que des appareillages de commutation moyenne tension et basse tension, des onduleurs, des barres blindées (busways), des structures de support, des baies et des systèmes de confinement. Eaton proposera également des services d'ingénierie et des solutions logicielles destinés à protéger et alimenter les charges électriques, depuis le réseau moyenne tension jusqu’à l’alimentation directe des composants informatiques les plus sensibles. Eaton contribuera également à accélérer la construction et la mise en service des datacenters grâce à des conceptions modulaires préassemblées.

Cyrille Brisson, Responsable mondial du segment Data Centers chez Eaton, a déclaré : « Notre approche, qui consiste à laisser les clients choisir le bon équilibre entre leurs sources d'énergie, est très flexible et les délais de construction et de mise en service sont rapides, avec des options permettant de réduire les émissions à court et à long terme. De plus, notre approche offre aux propriétaires et aux développeurs de datacenters la possibilité de déployer rapidement de nouvelles capacités de traitement informatique, dans n'importe quel lieu disposant de terrains à proximité de ressources en gaz, eau et accès à la fibre. »

Andreas Pistauer, Responsable mondial des ventes dans le secteur des services gaziers de Siemens Energy, a déclaré : « Nous proposons aux propriétaires de datacenters et aux investisseurs une offre unique, qui leur permet de réduire le délai de mise sur le marché de deux ans dans de nombreux endroits, et de bénéficier ainsi de gains de revenus significatifs. Nos centrales sont conçues avec une redondance intégrée, ce qui élimine le besoin de générateurs diesel de secours et réduit les émissions de CO₂ d’environ 50 %. »

