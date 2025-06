Agenus en Zydus Lifesciences gaan strategische samenwerking van $ 141 miljoen aan om BOT/BAL te bevorderen en productie van biologische producten van Zydus in de VS uit te breiden

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), een leider in innovatie op het gebied van immuno-oncologie, heeft vandaag aangekondigd dat het definitieve samenwerkingsovereenkomsten heeft getekend met Zydus Lifesciences Ltd. (NSE: ZYDUSLIFE), inclusief haar dochterondernemingen / gelieerde ondernemingen, hierna te noemen 'Zydus,' bedoeld om de klinische ontwikkeling te versnellen, de wereldwijde productie op te schalen en de toegang van patiënten tot botensilimab en balstilimab (BOT/BAL) te vergroten.

