-

Fundhost选择SS&C为基金会计与注册服务提供技术支持

温莎，康涅狄格州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc.（Nasdaq：SSNC）今日宣布，澳大利亚投资经理精品基金服务提供商Fundhost Limited已选择SS&C支持其基金服务运营。Fundhost为澳大利亚及国际精品基金管理经理提供责任实体、信托、基金行政管理、注册登记、合规、运营及支持服务，当前管理资产规模达20亿澳元。

根据协议，Fundhost将采用SS&C专有平台优化其份额登记与基金行政管理业务。作为过渡计划的一部分，10名Fundhost员工已加入SS&C悉尼办事处，以确保服务连续性并为Fundhost客户提供无缝衔接的迁移体验。

Fundhost创始人兼联合首席执行官Anne Monge表示，“我们很高兴能与全球基金管理及注册服务领导者SS&C Technologies建立合作关系。”

Fundhost联合首席执行官Drew Wilson补充道，“选择SS&C是基于其在私募市场、对冲基金和主动型ETF领域公认的专业能力及全球基础设施。借助SS&C的技术和运营资源，我们将显著提升业务能力，同时保持客户信赖的高品质服务。”

该协议将进一步扩大SS&C在澳大利亚市场的布局，强化通过灵活、可扩展解决方案支持本土投资管理行业的承诺。

SS&C全球投资者与分销解决方案澳大利亚过户代理业务负责人Euan McLeod表示，“我们热忱欢迎新同事加入，并期待深化在澳大利亚市场的服务。随着业务流程外包需求持续增长，我们将始终致力于为澳大利亚的基金经理、托管机构及责任实体提供行业领先的服务。”

关于Fundhost

Fundhost是一家领先的综合责任实体，提供责任实体、受托人、会计、管理、注册服务，并通过与HSBC的战略合作关系，提供一站式托管服务。 Fundhost本身也是一家精品公司，已助力多家澳大利亚最成功的精品资管机构发展壮大。

关于SS&C

SS&C是全球领先的金融服务业与医疗保健行业软件及服务提供商。公司成立于1986年，总部位于美国康涅狄格州温莎市，业务网络遍布全球。目前，从跨国巨头到中小型企业，全球超过22,000家金融服务机构及医疗保健组织均依托SS&C的专业技术、规模化解决方案和先进科技平台开展业务。

有关SS&C（Nasdaq: SSNC）的更多信息，请访问www.ssctech.com

通过XLinkedInFacebook关注SS&C。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Brian Schell
首席财务官
SS&C Technologies
电话：+1-816-642-0915
电子邮件：InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
投资者关系
SS&C Technologies
电话：+1- 212-367-4705
电子邮件：InvestorRelations@sscinc.com

Drew Wilson
联合首席执行官
Fundhost Limited
电话：+61 414 755 954
电子邮件：dreww@fundhost.com.au

媒体联系方式
Sam Gentile | Prosek
电话：+1-646-818-9195
电子邮件：pro-SSC@prosek.com

Industry:

SS&C

NASDAQ:SSNC
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Brian Schell
首席财务官
SS&C Technologies
电话：+1-816-642-0915
电子邮件：InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
投资者关系
SS&C Technologies
电话：+1- 212-367-4705
电子邮件：InvestorRelations@sscinc.com

Drew Wilson
联合首席执行官
Fundhost Limited
电话：+61 414 755 954
电子邮件：dreww@fundhost.com.au

媒体联系方式
Sam Gentile | Prosek
电话：+1-646-818-9195
电子邮件：pro-SSC@prosek.com

More News From SS&C

FES Super延续与SS&C的合作伙伴关系

温莎，康涅狄格州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc.（Nasdaq: SSNC）今日宣布，Fire and Emergency Services Superannuation Fund（简称“FES Super”）已签署长期协议，延续双方现有合作。此次续约巩固了SS&C在澳大利亚养老金市场的领先地位，延续了公司近期在该区域的一系列战略成果。 FES Super采用SS&C Bluedoor云托管登记平台满足其行政管理需求。该平台支持实时自动化与直通式处理，有助于优化运营流程并提升会员体验。SS&C同时为该基金提供会员数字化及报表服务。 FES Super基金秘书Adrian Rutter表示，“我们始终以会员利益最大化为首要原则。SS&C灵活可定制的工具与稳定可靠的服务，正是我们践行这一承诺的有力保障。通过Bluedoor平台的集成能力与云原生服务，我们能够为会员提供现代化的优质用户体验。” Bluedoor平台是SS&C全球投资者与分销解决方案（GI...

REI Super选择SS&C进行退休金管理

康涅狄格州温莎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，澳大利亚房地产行业的退休金基金REI Super (“REI”)已签署一项长期协议，与SS&C建立合作关系。经过竞争性招标程序后，REI选择了SS&C作为其基金管理人。 SS&C Global Investor & Distribution Solutions (GIDS)将为REI提供退休金管理服务，并为其在澳大利亚的24,000名会员提供简化的运营支持。REI将受益于SS&C在当地的管理专长，以及SS&C在数字服务渠道、自动化和人工智能方面的全球投资，从而提升会员体验。 REI Super首席执行官Jarrod Coysh表示：“作为澳大利亚历史最悠久的退休金基金之一，我们一直专注于为会员服务。SS&C在基金管理方面的丰富经验和创新技术，使其成为帮助我们高效满足会员需求的理想运营合作伙伴。” SS&C Technologies澳大利亚G...
Back to Newsroom