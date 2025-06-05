Fundhost选择SS&C为基金会计与注册服务提供技术支持

温莎，康涅狄格州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc.（Nasdaq：SSNC）今日宣布，澳大利亚投资经理精品基金服务提供商Fundhost Limited已选择SS&C支持其基金服务运营。Fundhost为澳大利亚及国际精品基金管理经理提供责任实体、信托、基金行政管理、注册登记、合规、运营及支持服务，当前管理资产规模达20亿澳元。

根据协议，Fundhost将采用SS&C专有平台优化其份额登记与基金行政管理业务。作为过渡计划的一部分，10名Fundhost员工已加入SS&C悉尼办事处，以确保服务连续性并为Fundhost客户提供无缝衔接的迁移体验。

Fundhost创始人兼联合首席执行官Anne Monge表示，“我们很高兴能与全球基金管理及注册服务领导者SS&C Technologies建立合作关系。”

Fundhost联合首席执行官Drew Wilson补充道，“选择SS&C是基于其在私募市场、对冲基金和主动型ETF领域公认的专业能力及全球基础设施。借助SS&C的技术和运营资源，我们将显著提升业务能力，同时保持客户信赖的高品质服务。”

该协议将进一步扩大SS&C在澳大利亚市场的布局，强化通过灵活、可扩展解决方案支持本土投资管理行业的承诺。

SS&C全球投资者与分销解决方案澳大利亚过户代理业务负责人Euan McLeod表示，“我们热忱欢迎新同事加入，并期待深化在澳大利亚市场的服务。随着业务流程外包需求持续增长，我们将始终致力于为澳大利亚的基金经理、托管机构及责任实体提供行业领先的服务。”

关于Fundhost

Fundhost是一家领先的综合责任实体，提供责任实体、受托人、会计、管理、注册服务，并通过与HSBC的战略合作关系，提供一站式托管服务。 Fundhost本身也是一家精品公司，已助力多家澳大利亚最成功的精品资管机构发展壮大。

关于SS&C

SS&C是全球领先的金融服务业与医疗保健行业软件及服务提供商。公司成立于1986年，总部位于美国康涅狄格州温莎市，业务网络遍布全球。目前，从跨国巨头到中小型企业，全球超过22,000家金融服务机构及医疗保健组织均依托SS&C的专业技术、规模化解决方案和先进科技平台开展业务。

有关SS&C（Nasdaq: SSNC）的更多信息，请访问www.ssctech.com。

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