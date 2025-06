LambdaTest si integra con Assembla per semplificare il monitoraggio dei bug a vantaggio dei team di sviluppatori

NOIDA, India, e SAN FRANCISCO--( BUSINESS WIRE )--LambdaTest, tra le principali piattaforme cloud per l'esecuzione di test unificati, ha annunciato che l'attesissima serie Samsung Galaxy S25, composta dai modelli S25, S25+ e S25 Ultra, ora è disponibile sulla piattaforma per dispositivi reali di LambdaTest, con un'intera settimana di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale per la disponibilità al dettaglio, prevista per il 7 febbraio. LambdaTest diventa quindi la prima azienda del settore...