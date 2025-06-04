Visa Cash App Racing Bulls (VCARB)一级方程式车队借助Neural Concept的工程AI加速赛车设计

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa Cash App Racing Bulls一级方程式(Formula One™)车队已部署全球领先的工程设计AI平台Neural Concept，通过AI和数据驱动的工程工作流加速车队的赛车设计并优化空气动力学性能，实现更快的设计迭代和更明智的决策。

Neural Concept的专有工程AI平台通过高速预测模拟对传统的计算流体动力学(CFD)形成补充。工程师可利用数字孪生技术，在模拟风、温度差异等真实赛道条件的复杂“多物理场”环境中评估数千种设计变体。这使VCARB能够探索更多设计方案，在每次迭代中解锁新的性能提升。

Visa Cash App Racing Bulls车队负责人Laurent Mekies表示： “在一级方程式赛事中，每毫秒都至关重要，设计阶段的创新可能成为领先或落后的关键。通过将Neural Concept的尖端工程AI集成到我们的空气动力学开发中，我们在设计过程中解锁了速度和精度的新高度。这一合作使我们能够探索更多设计变体，最终在最关键的领域为我们带来竞争优势。”

Neural Concept首席执行官兼联合创始人Pierre Baqué表示： “一级方程式是工程智能的终极试验场——工程决策在此被推向极限，每一项性能提升都至关重要。在Neural Concept，我们的使命是通过深度学习革新工程领域，开启人类专业知识与AI分析速度和能力之间的新型共生协作。与Visa Cash App Racing Bulls车队的合作表明，AI驱动的设计工作流如何将数周的方案迭代周期缩短至数天，帮助车队在全球竞争最激烈的工程环境中更快行动、深入探索、保持领先。”

Neural Concept平台受到全球70多家原始设备制造商(OEM)和一级工程团队的信赖，包括Bosch、General Motors、Airbus和OPmobility，并与NVIDIA和Siemens等合作伙伴工程解决方案生态系统无缝集成。

关于Neural Concept

成立于 2018年的Neural Concept提供领先的端到端平台，将AI置于产品开发流程的核心，从而彻底改变工程师构思、设计和验证产品的方式。Neural Concept的旗舰技术通过3D生成工程、预测分析和协作式AI工作流程为工程团队赋能，帮助世界一流的团队缩短高达75%的开发时间，提高包括效率、安全性、速度和空气动力学在内的产品特性，让工程师的工作速度提高10倍。该平台与40%的欧洲和亚洲最大OEM以及25%的全球百强一级供应商建立了合作关系。Neural Concept源自瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)，并得到Forestay Capital和D. E. Shaw Group等世界知名投资方的支持。网址：https://www.neuralconcept.com

关于Visa Cash App Racing Bulls一级方程式车队：

Red Bull旗下的意大利一级方程式车队自2006年以来一直是这项运动中表现最稳定、最重要的竞争者之一，参赛次数已超过370场并且这一数字还在不断增加。

车队最初以Scuderia Toro Rosso之名成立，肩负着培养未来冠军车手的使命，成功助力一代车手开启顶级职业生涯，这些车手后来在一级方程式及其他赛事中赢得了比赛和世界冠军。2020年车队更名为Scuderia AlphaTauri后延续辉煌，首个赛季即在意大利大奖赛中获胜。如今，Visa Cash App Racing Bulls车队以全新使命重生，力争在这项运动中争夺最高荣誉，开启赛车运动巅峰竞争的新时代。

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