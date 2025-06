Andersen Consulting annuncia la collaborazione con Bretteville Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con Bretteville Consulting, uno studio di consulenza amministrativa noto per la profonda competenza nella trasformazione strategica e nell'eccellenza operativa, rafforzando la sua piattaforma globale con soluzioni complementare per clienti in tutto il mondo.

Fondata in Francia, con una presenza in Cina, a Singapore, in Lussemburgo e negli Stati Uniti, Bretteville Consulting offre servizi di consulenza strategica che aiutano le organizzazioni a promuovere le prestazioni e accelerare la trasformazione. L'azienda si specializza nell'esecuzione della strategia aziendale, nell'efficienza operativa e nella gestione del cambiamento. Con un modello di consulenza guidato dai veterani e un approccio incentrato sul cliente, Bretteville si è creata una reputazione di guida delle aziende attraverso sfide aziendali complesse e iniziative di crescita sostenibili.

Damien Gourio, amministratore delegato di Bretteville Consulting ha affermato, “La portata globale di Andersen e la piattaforma multidisciplinare crea un'opportunità unica che ci permette di offrire valore più ampio e profondo ai nostri clienti. Si tratta di una evoluzione naturale per la nostra azienda e un passo avanti per ciò che possiamo ottenere attraverso la nostra collaborazione”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “Bretteville porta profonde conoscenze operative e precisione strategica nel coinvolgimento con i clienti. Le loro credenziali nei servizi finanziari, bancari e assicurativi sono altamente complementari nella nostra piattaforma globale e stiamo già assistendo alla comparsa di quelle sinergie. Grazie a questa collaborazione, ampliamo la nostra capacità di assistere i clienti globali con servizi senza pari, continui e integrati”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità globale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.