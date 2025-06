Klarna e Visa lanciano il progetto pilota di una nuova carta di debito con maggiore flessibilità in occasione di Money 2020 Europe

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la rete di pagamenti e commerciale alimentata dall'IA, ha presentato il lancio pilota di Klarna Card: un nuovo prodotto di debito combinato con accesso a opzioni di pagamento flessibili integrate, gestito da Visa Flexible Credential ed emesso da WebBank. A differenza delle carte di credito tradizionali che possono comportare ulteriori costi per debito e interessi, la Klarna Card consentirà ai consumatori di pagare immediatamente o in un secondo momento quando necessario, online o in negozio, presso più di 150 milioni di rivenditori che accettano carte Visa in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.