LambdaTest s'intègre à Assembla pour rationaliser le suivi des bogues dans les équipes de développement

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, une plateforme unifiée d'IA agentique et d'ingénierie cloud, a annoncé son partenariat avec Assembla, une plateforme robuste dans le cloud qui contrôle les versions et la gestion de projets. Cette collaboration permet aux équipes de développement de logiciels de rationaliser leurs processus de suivi des bogues et d'améliorer leur productivité globale.

LambdaTest offre aux développeurs une liste exhaustive de solutions de test dans le cloud, notamment des tests de compatibilité entre navigateurs, des tests d'automatisation de sites Web et d'applications, et des tests d'appareils réels. Les utilisateurs d'Assembla peuvent désormais s'intégrer facilement à la plateforme LambdaTest pour marquer les bogues accompagnés de captures d'écran détaillées, et les transférer aux membres de l'équipe.

« Cette intégration entre LambdaTest et Assembla permet aux équipes de développement d'optimiser leurs processus de test et de suivi des bogues », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit chez LambdaTest. « En connectant ces plateformes, les équipes peuvent maintenir un flux de travail ininterrompu tout en assurant une documentation et un suivi approfondis des problèmes découverts pendant les tests, et finalement livrer des logiciels de meilleure qualité à des vitesses accélérées ».

Will Baizer, directeur général d'Assembla, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec LambdaTest pour offrir à nos utilisateurs l'accès à de puissantes capacités de test. Cette collaboration leur permet d'identifier les bogues en amont dans le cycle de développement, de les documenter en insérant des captures d'écran et des détails précis, et de les suivre jusqu'à leur résolution sans changer de plateforme. Ce partenariat améliore la capacité de nos utilisateurs à fournir des applications de meilleure qualité tout en réduisant énormément leurs coûts de test ».

L'intégration entre Assembla et LambdaTest est désormais disponible pour tous les utilisateurs, offrant aux équipes une solution homogène pour tester les applications et suivre les bogues avec une efficacité sans précédent.

Pour plus d'informations sur cette intégration, veuillez consulter le site suivant https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme de qualité logicielle omnicanale d'IA native qui permet aux entreprises d'accélérer la mise sur le marché grâce à la création, l'orchestration et l'exécution de tests intelligents et dans le cloud. Avec plus de 15 000 clients et 2,3 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 130 pays, LambdaTest est un choix sûr pour les tests de logiciels modernes.

Cloud de test des navigateurs et des applications : il permet de tester manuellement et automatiquement les applications Web et mobiles sur plus de 10 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation, tout en garantissant la cohérence entre les plateformes.

HyperExecute : un cloud d'exécution et d'orchestration de tests de l'IA native qui exécute les tests jusqu'à 70 % plus rapidement que les grilles traditionnelles, offrant une distribution intelligente des tests, des tentatives automatiques, des journaux en temps réel et une intégration CI/CD homogène.

KaneAI : le premier agent de test natif de GenAI au monde, qui exploite les LLM pour la création de tests sans effort, l'automatisation intelligente et l'exécution de tests auto-évolutifs. Il s'intègre directement avec Jira, Slack, GitHub et d'autres outils DevOps.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant https://lambdatest.com

À propos d'Assembla

Assembla est une plateforme dans le cloud qui fournit des outils de contrôle de versions et de gestion de projets spécialement conçus pour les équipes de développement de logiciels. Elle prend en charge plusieurs systèmes de contrôle de versions, tels que Git, Subversion (SVN) et Perforce, ce qui permet aux équipes de gérer leur code source, de suivre les modifications et de collaborer plus efficacement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant https://get.assembla.com/

