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LambdaTest与Assembla集成以简化开发团队的缺陷跟踪流程

此次集成使团队能够直接在测试环境中无缝执行缺陷跟踪，从而提升协作效率并加快软件交付周期。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LambdaTest是一体化代理人工智能与云工程平台。该平台近日宣布与强大的云端版本控制及项目管理平台Assembla达成合作。此次合作将帮助软件开发团队优化缺陷追踪流程，全面提升生产效率。

LambdaTest为开发人员提供全面的云测试解决方案，包括跨浏览器兼容性测试、Web和应用程序自动化测试以及真实设备测试。现在，Assembla用户可以轻松与LambdaTest平台集成，用详细截图无缝标记错误，并将其分配给团队成员。

LambdaTest联合创始人兼产品负责人Mayank Bhola表示，“LambdaTest与Assembla的集成让开发团队能优化测试及缺陷管理流程。通过平台互联，团队既能保持工作流不间断，又能完整记录并追踪测试中发现的问题，最终以更快速度交付更高质量的软件。”

Assembla总经理Will Baizer表示，“我们很高兴与LambdaTest合作，为用户提供强大的测试能力。该集成方案使用户能在开发周期早期发现缺陷，通过精准截图和详细记录进行问题归档，并无需切换平台即可追踪至问题解决。这一合作将帮助用户显著降低测试成本，同时提升应用程序交付质量。”

目前，Assembla与LambdaTest的集成方案已向所有用户开放，为团队提供无缝衔接的应用程序测试与缺陷追踪解决方案，实现前所未有的效率提升。

有关该集成的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/

关于 LambdaTest

LambdaTest是人工智能原生全渠道软件质量保证平台，通过基于云的智能测试编写、协调和执行，帮助企业大幅缩短上市时间。LambdaTest在130多个国家拥有1.5万多家企业客户和230多万用户，是现代软件测试领域值得信赖的选择。

  • 浏览器和应用程序测试云：可在10,000多种浏览器、实际设备和操作系统环境中对网络和移动应用程序进行手动和自动测试，确保跨平台一致性。
  • HyperExecute：人工智能原生测试执行和协调云，其测试运行速度比传统网格快70%，提供智能测试分发、自动重试、实时日志和无缝CI/CD集成。
  • KaneAI：全球首个生成式人工智能原生测试代理，利用大语言模型轻松创建测试、实现智能自动化和自进化测试执行，可直接与Jira、Slack、GitHub和其他DevOps工具集成。

有关更多信息，请访问https://lambdatest.com

关于Assembla

Assembla是一款专为软件开发团队打造的云端平台，集版本控制与项目管理工具于一体。该平台支持Git、Subversion（SVN）和Perforce等多种版本控制系统，助力团队高效管理源代码、追踪变更并开展协作。

有关更多信息，请访问https://get.assembla.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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