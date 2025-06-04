LambdaTest与Assembla集成以简化开发团队的缺陷跟踪流程

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LambdaTest是一体化代理人工智能与云工程平台。该平台近日宣布与强大的云端版本控制及项目管理平台Assembla达成合作。此次合作将帮助软件开发团队优化缺陷追踪流程，全面提升生产效率。

LambdaTest为开发人员提供全面的云测试解决方案，包括跨浏览器兼容性测试、Web和应用程序自动化测试以及真实设备测试。现在，Assembla用户可以轻松与LambdaTest平台集成，用详细截图无缝标记错误，并将其分配给团队成员。

LambdaTest联合创始人兼产品负责人Mayank Bhola表示，“LambdaTest与Assembla的集成让开发团队能优化测试及缺陷管理流程。通过平台互联，团队既能保持工作流不间断，又能完整记录并追踪测试中发现的问题，最终以更快速度交付更高质量的软件。”

Assembla总经理Will Baizer表示，“我们很高兴与LambdaTest合作，为用户提供强大的测试能力。该集成方案使用户能在开发周期早期发现缺陷，通过精准截图和详细记录进行问题归档，并无需切换平台即可追踪至问题解决。这一合作将帮助用户显著降低测试成本，同时提升应用程序交付质量。”

目前，Assembla与LambdaTest的集成方案已向所有用户开放，为团队提供无缝衔接的应用程序测试与缺陷追踪解决方案，实现前所未有的效率提升。

有关该集成的更多信息，请访问https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/

关于 LambdaTest

LambdaTest是人工智能原生全渠道软件质量保证平台，通过基于云的智能测试编写、协调和执行，帮助企业大幅缩短上市时间。LambdaTest在130多个国家拥有1.5万多家企业客户和230多万用户，是现代软件测试领域值得信赖的选择。

有关更多信息，请访问https://lambdatest.com

关于Assembla

Assembla是一款专为软件开发团队打造的云端平台，集版本控制与项目管理工具于一体。该平台支持Git、Subversion（SVN）和Perforce等多种版本控制系统，助力团队高效管理源代码、追踪变更并开展协作。

有关更多信息，请访问https://get.assembla.com/

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