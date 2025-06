Andersen Consulting kondigt samenwerking met Bretteville Consulting aan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Bretteville Consulting, een managementadviesbureau dat bekend staat om zijn diepgaande expertise in strategische transformatie en operationele excellentie, en versterkt daarmee zijn wereldwijde platform met complementaire oplossingen voor klanten over de hele wereld.

Bretteville Consulting, opgericht in Frankrijk en gevestigd in China, Singapore, Luxemburg en de Verenigde Staten, biedt strategische adviesdiensten die organisaties helpen hun prestaties te verbeteren en transformatie te versnellen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de uitvoering van bedrijfsstrategieën, operationele efficiëntie en verandermanagement. Met een door senior medewerkers geleid consultingmodel en een klantgerichte aanpak heeft Bretteville een reputatie opgebouwd in het begeleiden van bedrijven bij complexe zakelijke uitdagingen en het nemen van initiatieven voor duurzame groei.

Damien Gourio, Managing Director van Bretteville Consulting, stelde: "Het wereldwijde bereik en multidisciplinaire platform van Andersen zorgen voor een unieke kans voor ons om onze klanten diepgaandere en meer waarde te bieden. Dit is een natuurlijke evolutie voor ons bedrijf en een stap voorwaarts in wat we kunnen bereiken met deze samenwerking."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "Bretteville brengt diepgaand operationeel inzicht en strategische precisie in klantopdrachten. Hun expertise in financiële dienstverlening, bankieren en verzekeren is zeer complementair binnen ons wereldwijde platform, en we zien die synergieën nu al tot uiting komen. Door deze samenwerking breiden we onze capaciteit uit om wereldwijde klanten te bedienen met ongeëvenaarde, naadloze en geïntegreerde diensten."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.