Fundhost selecteert SS&C voor fonds- en registrydiensten

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC), heeft vandaag aangekondigd dat Fundhost Limited, een boutique fondsdienstverlener aan vermogensbeheerders in Australië, SS&C heeft geselecteerd om haar fondsdienstverlening te ondersteunen. Fundhost levert diensten op het gebied van verantwoordelijke entiteiten, trustees, fondsenadministratie, register, compliance, bedrijfsvoering en ondersteuning aan Australische en internationale fondsbeheerders. Het platform heeft AUD 2 miljard aan vermogen onder beheer.

In het kader van de overeenkomst zal Fundhost het eigen platform van SS&C gebruiken om haar activiteiten op het gebied van unitregistratie en fondsenadministratie te stroomlijnen. Als onderdeel van de overgang zijn 10 medewerkers van Fundhost overgestapt naar het kantoor van SS&C in Sydney om de continuïteit van de dienstverlening en een naadloos onboardingproces voor klanten van Fundhost te waarborgen.

