Andersen Consulting annonce une collaboration avec Bretteville Consulting

Andersen Consulting a conclu un accord de collaboration avec Bretteville Consulting, un cabinet de conseil en management reconnu pour son expertise approfondie en matière de transformation stratégique et d'excellence opérationnelle. Cette collaboration permet à Andersen Consulting de proposer à ses clients des solutions complémentaires dans le monde entier et de renforcer ainsi sa plateforme mondiale.

Fondé en France et implanté en Chine, à Singapour, au Luxembourg et aux États-Unis, Bretteville Consulting fournit des services de conseil stratégique qui aident les organisations à accroître leur performance et à accélérer leur transformation. Le cabinet est spécialisé dans l’exécution des stratégies d’entreprise, l’efficacité opérationnelle et la gestion des changements. Grâce à un modèle de conseil piloté par les membres de sa direction et à une approche centrée sur le client, Bretteville s’est forgé une réputation en guidant les entreprises à travers des défis commerciaux complexes et des initiatives de croissance durable.

Damien Gourio, associé principal de Bretteville Consulting, a déclaré : « L’envergure mondiale d’Andersen et sa plateforme multidisciplinaire nous offrent l’occasion unique d’apporter à nos clients une valeur ajoutée plus profonde et plus étendue. Cette évolution est naturelle pour notre cabinet et marque une avancée significative dans ce que nous sommes en mesure d’accomplir grâce à cette collaboration. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a ajouté : « Bretteville apporte une connaissance opérationnelle approfondie et une vision stratégique aux engagements des clients. Les compétences du cabinet en matière de services financiers, bancaires et d’assurance sont très complémentaires au sein de notre plateforme mondiale et nous voyons déjà ces synergies se concrétiser. Cette collaboration nous permet de renforcer notre capacité à offrir à nos clients du monde entier des services intégrés et homogènes sans égal. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale, ainsi que des services-conseils via une plateforme mondiale qui compte plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

