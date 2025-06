Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula One™ Team accelera il design dell'auto da corsa con l'Engineering AI di Neural Concept

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Visa Cash App Racing Bulls Formula One™ Team ha introdotto Neural Concept, la piattaforma di intelligenza artificiale n. 1 al mondo per la progettazione ingegneristica finalizzata ad accelerare la progettazione dell'auto della squadra e ottimizzare le prestazioni aerodinamiche attraverso flussi di lavoro ingegneristici alimentati dall'IA e guidati dai dati, che consentono l'iterazione più rapida delle progettazioni e decisioni più informate.

La piattaforma Engineering AI proprietaria di Neural Concept completa la tradizionale Computational Fluid Dynamics (CFD) con simulazioni predittive ad alta velocità. Gli ingegneri possono utilizzare gemelli digitali per valutare migliaia di varianti di progetti in complessi ambienti “multifisici” che simulano le condizioni reali della pista come il vento e le differenze di temperatura.

