Pulizia senza fatica? Al via il 3 Giugno la promozione dedicata alla linea Stretch di Tineco

Tineco, azienda leader nell'innovazione per la cura della casa, con particolare attenzione ai prodotti innovativi per la cura dei pavimenti, ha annunciato un flash sale di una settimana a partire dal 3 giugno sull'intera linea Stretch – disponibile esclusivamente sullo store online di Tineco.

Dal 3 al 9 giugno, sarà possibile approfittare di prezzi speciali sui lavapavimenti della gamma Stretch, progettati per scivolare con facilità sotto divani, letti e mobili bassi, eliminando polvere, peli di animali e liquidi con un solo passaggio. Questa promozione a tempo limitato rafforza l’impegno di Tineco nel rendere la pulizia profonda e precisa più semplice che mai, anche negli spazi difficili da raggiungere, grazie alla combinazione tra tecnologia stretch innovativa e design avanzato.

I modelli Stretch disponibilili

FLOOR ONE S9 Artist – Quando l’arte incontra la performance

Il suo profilo ultra slim da soli 12,85 cm si infila sotto i divani con facilità, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle cattura ogni pelo e capello senza intasamenti. La tecnologia MHCBS risciacqua e lava in continuazione, evitando che lo sporco venga ridistribuito, e una potenza di aspirazione da 22 kPa con pulizia su tre lati solleva anche la polvere più fine da battiscopa e fughe – per un pavimento impeccabile in tempi record.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra – Raggiungi ogni angolo nascosto

La testina HyperStretch si estende completamente sotto letti e cassettiere, mentre il sistema a tre camere per l’acqua sporca mantiene l’aspirazione costante anche con il dispositivo completamente inclinato. L’aspirazione e il lavaggio avvengono in un solo passaggio: peli, briciole o liquidi spariscono in un attimo. Seleziona tra le modalità Auto, Max o Suction e lasciati guidare dai LED per risultati perfetti.

FLOOR ONE SWITCH S6 Stretch – Due dispositivi in uno

Stacca il motore SwitchPro per trasformare la lavapavimenti in un’aspirapolvere portatile in pochi secondi – ideale per superfici come piani cucina, tappezzeria o interni dell’auto. Il sistema dual-scraper elimina peli e detriti dal rullo, mentre il ciclo FlashDry pulisce e asciuga ogni componente interno in meno di 5 minuti – addio muffe e cattivi odori.

FLOOR ONE STRETCH S6 – Il campione compatto

Tutta la tecnologia stretch che ami – accesso lay-flat a 180°, DualBlock Anti-Tangle e potente aspirazione da 20 kPa – ora in un formato più compatto. Perfetto per appartamenti, camere di studenti o pulizie rapide, il modello STRETCH S6 si infila sotto i mobili, cattura la polvere e si trasporta facilmente da una stanza all’altra. La soluzione ideale per mantenere anche gli spazi più stretti sempre puliti.

I DETTAGLI DELLA PROMOZIONE

Dal 3 al 9 giugno, ogni modello della linea Stretch sarà disponibile a prezzo speciale sullo store ufficiale Tineco. Non perdere l’occasione di rivoluzionare la tua routine di pulizia con la linea Stretch di Tineco, progettata per raggiungere ogni angolo con facilità e precisione.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Per maggiori informazioni visitare: https://www.tineco.com.