Cosentino optimiert Vertriebs- und Herstellungsprozesse mit Gurobi

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, führend in Technologie für Entscheidungsfindung, unterstützt Cosentino, weltweit führend im Bereich innovativer Oberflächen aus Mineralien, bei der Optimierung von zentralen Prozessen, um so die Effizienz im Vertrieb und in der Herstellung zu erhöhen.

Cosentino vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern. Das bedeutet eine komplexe Planung der mehr als 1.000 Vertriebsmitarbeiter unter Berücksichtigung von zeitlichen Einschränkungen, Vertriebspotenzial und Marktbedingungen. Gleichzeitig müssen in der Produktion über mehrere Produktionslinien hinweg Engpässe beseitigt werden.

Durch die Nutzung von Gurobi’s mathematischem Algorithmus kann Cosentino die Vertriebsrouten erfolgreich planen, wodurch Zeit gespart und die Effektivität erhöht wird. Und auch die Produktionsprozesse werden so optimiert.

„Unser Data Science Team vertraut auf Gurobi. Sie können sich auf die Lösung von Problemen konzentrieren und brauchen sich nicht darum sorgen, ob die Technologie zuverlässig funktioniert oder nicht,” sagt Antonio Carrasco Pérez, Data Analytics Director bei Cosentino.

„Ob smarte Vertriebsplanung oder Optimierung der Produktion - wir helfen gern innovativen Unternehmen wie Cosentino mit den Potenzialen der mathematischen Optimierung,” sagt Duke Perrucci, CEO von Gurobi.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Cosentino mithilfe von Gurobi seine Vertriebsroutenplanung und die Produktionsprozesse verbessert hat, dann lesen Sie die gesamte Case Study.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien geschäftlich aktiv. Die Kunden kommen aus fast allen Branchen. Dazu gehören SAP, Air France und die National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie unter +1 713 871 9341 an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.