CB Insights宣布与Snowflake合作，实现市场情报在人工智能和代理中的实时访问

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 首屈一指的预测性市场情报供应商CB Insights今天在Snowflake年度用户峰会Snowflake Summit 2025上宣布与人工智能数据云公司Snowflake达成合作。通过此次合作，CB Insights持续验证了超过1000万家公司、1500个科技市场的数据，并通过Snowflake Marketplace对这些数据进行了比较。联名客户现仅需简单“点选”操作，便能将这些数据应用于其人工智能、代理、仪表板及其他企业应用程序。

CB Insights首席执行官Manlio Carrelli表示：“要构建有效的人工智能和代理系统，企业需要的不仅仅是内部数据，还需要关于外部世界动态的可靠、结构化情报。我们提供这一外部情报层，涵盖客户企业所在的市场、面临的竞争对手、应收购、合作或学习的公司。我们与Snowflake合作，把这些上下文轻松嵌入到人工智能、仪表板和企业应用程序中，只需几步点击即可完成。”

Snowflake数据云产品合作伙伴副总裁Kieran Kennedy表示：“最佳的人工智能结果源于最佳数据。CB Insights提供高质量、上下文丰富的数据，帮助我们的联名客户更快、更智能地采取行动。我们热烈欢迎CB Insights加入Snowflake Marketplace，也很高兴能够利用他们的终端来提升我们自己的决策能力。”

随着CB Insights的专有外部情报与Snowflake的安全数据和人工智能平台相结合，双方实现了强大的应用场景：

使用经验证的公司和技术数据进行训练，以提升大语言模型（LLM）的准确性





为人工智能代理提供“世界上下文”，即在公司外部的市场及其他公司中所发生的情境，以提升人工智能代理的有效性





业务功能更加丰富的仪表板和工作流程。例如，商业拓展仪表板包含对竞争对手业务关系的洞察，或由人工智能生成针对潜在合作伙伴的SWOT分析。

与传统市场情报数据库不同，CB Insights的数据集通过专有的“双重验证”管道构建，该管道利用机器学习持续分析并确认管理团队、融资、合作、交易、财报电话会议、投资者活动、招聘模式、专利等数据，将全球商业活动转化为结构化、可决策的信号。

CB Insights与Snowflake的整合使联名客户能够轻松“指向”CB Insights数据，并将其即时且安全地提供给基于Cortex AI构建的内部应用程序，而无需移动数据。这使企业能够避免手动ETL（提取、转换、加载）管道和API复杂性。关键优势：

适用于人工智能和商业智能（BI）：在代理、大语言模型、仪表板和规划工具中使用CB Insights数据。





经验证的可靠信号：基于持续验证的市场、竞品和技术洞察，做出更明智的决策。





更快的价值实现时间：消除ETL和采用障碍，通过Snowflake Marketplace在几分钟内激活数据。

如需了解有关CB Insights和Snowflake合作的更多信息，请访问：www.cbinsights.com/snowflake/。

关于CB Insights

总部位于纽约的CB Insights是市场情报领域首屈一指的人工智能解决方案供应商，专长于整合、验证并分析难以获取的私营及上市公司数据。其强大的人工智能为用户解读数据背后的个人化意义。全球顶尖企业依赖CB Insights聚焦正确市场、领先竞争对手，并发现销售、合作或收购的理想目标。访问www.cbinsights.com，了解更多信息。

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