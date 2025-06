A equipe de Fórmula 1™ Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) acelera o projeto de carros de corrida com a IA de engenharia da Neural Concept

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A equipe de Fórmula 1™ Visa Cash App Racing Bulls implantou a Neural Concept, a plataforma de IA líder mundial em design de engenharia, para acelerar o design dos carros da equipe e otimizar o desempenho aerodinâmico por meio de fluxos de trabalho de engenharia baseados em dados e alimentados por IA, que permitem iterações de design mais rápidas e decisões mais bem informadas.

A plataforma de IA de engenharia proprietária da Neural Concept complementa a dinâmica de fluidos computacional (CFD) tradicional com simulações preditivas de alta velocidade. Os engenheiros podem usar gêmeos digitais para avaliar milhares de variantes de projeto em ambientes “multifísicos” complexos que imitam as condições reais da pista, como diferenças de vento e temperatura. Isso permite que a VCARB explore mais projetos, revelando novos ganhos de desempenho a cada iteração.

Laurent Mekies, diretor de Equipe da Visa Cash App Racing Bulls, afirmou: “Na Fórmula 1, cada milissegundo conta e a inovação na fase de design pode ser a diferença entre liderar o pelotão ou ficar para trás. Ao integrar a avançada IA de Engenharia da Neural Concept em nosso desenvolvimento aerodinâmico, estamos desbloqueando novos níveis de velocidade e precisão em nosso processo de design. Essa parceria nos permite explorar mais variantes de design, o que, em última análise, nos dá uma vantagem competitiva onde mais importa”.

Pierre Baqué, CEO e cofundador da Neural Concept, disse: “A Fórmula 1 é o campo de testes definitivo para a Inteligência de Engenharia — onde as decisões de engenharia são levadas aos seus limites e cada ganho de desempenho conta. Na Neural Concept, nossa missão é revolucionar a engenharia com aprendizado profundo e desbloquear uma nova colaboração simbiótica entre a expertise humana e a velocidade e poder analítico da IA. Essa parceria com a Visa Cash App Racing Bulls demonstra como os fluxos de trabalho de design impulsionados por IA podem transformar semanas de iteração em dias, ajudando as equipes a se moverem mais rápido, explorarem mais e ficarem à frente no ambiente de engenharia mais competitivo do planeta”.

A plataforma Neural Concept é confiável para mais de 70 fabricantes originais de equipamentos (OEMs) e equipes de engenharia de nível 1 ao redor do mundo, incluindo Bosch, General Motors, Airbus e OPmobility. Além disso, integra-se perfeitamente aos ecossistemas de soluções de engenharia de parceiros como NVIDIA e Siemens.

Sobre a Neural Concept

Fundada em 2018, a Neural Concept oferece uma plataforma ponta a ponta líder de mercado que coloca a inteligência artificial no centro do processo de desenvolvimento de produtos, revolucionando a maneira como engenheiros conceituam, projetam e validam soluções. Sua tecnologia principal capacita equipes de engenharia com recursos avançados de engenharia generativa 3D, análise preditiva e fluxos de trabalho colaborativos baseados em IA — ajudando equipes de alto desempenho a reduzir o tempo de desenvolvimento em até 75% e a aprimorar atributos essenciais dos produtos, como eficiência, segurança, velocidade e aerodinâmica. Com potencial para acelerar o trabalho dos engenheiros em até 10 vezes, a Neural Concept já colabora com 40% dos principais OEMs da Europa e da Ásia, além de 25% dos 100 maiores fornecedores de nível 1 do mundo. A empresa nasceu no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne (EPFL) e é apoiada por investidores de renome global, incluindo a Forestay Capital e o D. E. Shaw Group. https://www.neuralconcept.com

Equipe de Fórmula 1 Visa Cash App Racing Bulls

Com mais de 370 largadas e com presença contínua nas pistas, a equipe italiana de Fórmula 1 da Red Bull tem sido uma das competidoras mais consistentes e relevantes do esporte desde 2006.

Lançada originalmente como Scuderia Toro Rosso, com a missão de revelar futuros campeões para o grid, a equipe teve sucesso ao impulsionar as carreiras de uma geração de pilotos que conquistaram vitórias e títulos mundiais na Fórmula 1 e além. O bom desempenho continuou após a mudança de nome para Scuderia AlphaTauri em 2020, quando venceu o Grande Prêmio da Itália logo na primeira temporada sob a nova identidade. Agora renascida como Visa Cash App Racing Bulls, com uma missão ampliada de disputar os maiores prêmios do esporte, a equipe entra em uma nova era de competição no mais alto nível do automobilismo.

Imagens e vídeos em alta resolução, livres de direitos autorais

https://www.redbullcontentpool.com/visacashapprb

