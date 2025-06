STARLUX Airlines et Etihad Airways lancent un partenariat de partage de codes

NEW DELHI, Inde--(BUSINESS WIRE)--La compagnie aérienne de luxe taïwanaise STARLUX Airlines a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord stratégique de partage de codes avec la compagnie aérienne Etihad Airways, basée à Abu Dhabi, améliorant ainsi la connectivité pour les passagers des deux compagnies aériennes sur leurs réseaux respectifs. Cet accord, officialisé lors de la 81e assemblée générale annuelle de l’Association internationale du transport aérien (IATA) à New Delhi, marque une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale de STARLUX et offre aux voyageurs un meilleur accès à l’Europe via le Moyen-Orient.

Dans le cadre de ce partenariat, les passagers de STARLUX pourront bientôt réserver des vols en partage de code avec Etihad Airways, par l’intermédiaire du site Web officiel et des canaux de vente de STARLUX, ce qui leur permettra de bénéficier de correspondances fluides entre Taipei et l’Europe via Abu Dhabi. Les voyageurs pourront également réserver des itinéraires au départ de n’importe quel point d’origine STARLUX, avec une correspondance vers des vols en partage de code opérés par Etihad à destination d’Abu Dhabi, puis vers des destinations européennes telles que Prague, Madrid et Barcelone. Dans le même temps, les passagers d’Etihad bénéficieront d’un accès simplifié au réseau Asie-Pacifique de STARLUX, avec des correspondances fluides via Taipei vers les principales villes du Japon, notamment Nagoya, Sapporo et Fukuoka, élargissant ainsi l’accès au réseau diversifié de STARLUX en Asie-Pacifique.

Cet accord de partage de code simplifie les voyages en permettant aux passagers d’effectuer une seule réservation avec un seul enregistrement à l’aéroport de départ, ainsi que le transfert automatique des bagages vers leur destination finale. Les deux compagnies aériennes mèneront des initiatives conjointes de vente et de marketing à Taïwan et prévoient de lancer un partenariat réciproque de programme de fidélisation d’ici la fin de l’année.

« Notre partenariat avec Etihad Airways marque une étape importante dans l’expansion mondiale de STARLUX Airlines, jetant les bases de futures liaisons vers l’Europe », déclare Simon Liu, directeur de la stratégie de STARLUX Airlines. « En tant qu’un des principaux transporteurs du Moyen-Orient, Etihad est mondialement reconnue pour son innovation et son service haut de gamme, des valeurs qui correspondent parfaitement à la marque STARLUX. En tirant parti du rôle d’Abu Dhabi en tant que plaque tournante majeure, ce partage de code nous permet d’étendre rapidement notre réseau en Europe, offrant ainsi aux passagers un plus large éventail d’options de voyage. Nous sommes également impatients d’approfondir notre collaboration en matière d’accumulation de miles et de services haut de gamme afin de garantir une expérience exceptionnelle à nos clients. »

Arik De, directeur commercial et des recettes chez Etihad Airways, déclare : « Ce partenariat avec STARLUX Airlines ouvre de nouvelles opportunités commerciales en Asie du Nord-Est, permettant à nos clients d’accéder aux principales destinations d’affaires et de loisirs du Japon via Taipei. La réputation de STARLUX Airlines en matière de services haut de gamme correspond parfaitement à nos normes, et ensemble, nous offrons aux voyageurs plus de choix et de commodité lorsqu’ils voyagent entre trois continents. »

STARLUX Airlines exploite actuellement 32 liaisons vers 27 destinations, avec un réseau asiatique solide, tout en étendant progressivement sa présence en Amérique du Nord avec des vols vers Los Angeles, San Francisco et Seattle. Le 2 juin, la compagnie aérienne a lancé sa toute nouvelle liaison vers Ontario, en Californie, avec quatre vols hebdomadaires, renforçant ainsi sa présence sur la côte ouest des États-Unis. En février 2026, STARLUX prévoit de lancer sa cinquième destination aux États-Unis, Phoenix, renforçant ainsi son réseau transpacifique. Le partenariat de partage de code récemment signé avec Etihad Airways marque une nouvelle étape importante dans la croissance internationale de STARLUX, améliorant la connectivité mondiale et offrant une expérience de voyage fluide et haut de gamme aux passagers du monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.starlux-airlines.com ou www.etihad.com.

À propos de STARLUX Airlines

Fondée sur la philosophie selon laquelle le luxe doit être accessible à tous, et pas seulement à l’élite, la compagnie aérienne internationale STARLUX, basée à Taïwan, dessert au total 32 liaisons entre Taïwan et les États-Unis, le Japon, Macao, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et Singapour. Les passagers de STARLUX voyageant entre l’Asie et l’Amérique du Nord peuvent profiter d’une correspondance facile à Taipei grâce à ses quatre liaisons vers les États-Unis : Taipei-Los Angeles, Taipei-San Francisco, Taipei-Seattle et Taipei-Ontario. En février 2026, STARLUX lancera sa cinquième destination aux États-Unis, Phoenix, renforçant ainsi son réseau transpacifique. STARLUX accorde la priorité à la sécurité et offre un service inégalé dans le but de faire du voyage en avion une expérience véritablement luxueuse et inoubliable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.starlux-airlines.com/en-US ou sur nos réseaux sociaux américains Facebook et Instagram.

À propos d’Etihad Airways

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a été créée en 2003 et est rapidement devenue l’une des principales compagnies aériennes au monde. Depuis son siège à Abu Dhabi, Etihad dessert des destinations passagers et fret au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. En collaboration avec ses partenaires en partage de code, le réseau d’Etihad offre un accès à des centaines de destinations internationales. Au cours des dernières années, Etihad a reçu de nombreuses récompenses pour la qualité supérieure de ses services et produits, son offre de fret, son programme de fidélité et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur etihad.com.

