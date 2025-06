L’équipe de Formule 1™ Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) booste la conception de ses monoplaces grâce à l’intelligence artificielle de Neural Concept

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--L’écurie de Formule 1™ Visa Cash App Racing Bulls a adopté Neural Concept, la plateforme d’IA leader mondial pour la conception technique, afin d’accélérer la conception de ses monoplaces et d’optimiser leurs performances aérodynamiques grâce à des workflows d’ingénierie pilotés par l’IA et fondés sur les données, permettant des itérations plus rapides et une prise de décision mieux informée.

La plateforme d’ingénierie IA exclusive de Neural Concept complète la dynamique des fluides numérique (CFD) traditionnelle grâce à des simulations prédictives ultra-rapides. Les ingénieurs peuvent s’appuyer sur des jumeaux numériques pour évaluer des milliers de variantes de conception dans des environnements complexes dits « multiphysiques », reproduisant les conditions réelles de course, comme les variations de vent et de température. Cela permet à VCARB d’explorer un plus large éventail de designs et de débloquer de nouveaux gains de performance à chaque itération.

Laurent Mekies, directeur de l’écurie Visa Cash App Racing Bulls, a déclaré : « En Formule 1, chaque milliseconde compte, et l’innovation dès la phase de conception peut faire toute la différence entre prendre la tête ou rester à la traîne. En intégrant l’IA d’ingénierie de pointe de Neural Concept à notre développement aérodynamique, nous atteignons de nouveaux sommets en matière de rapidité et de précision dans notre processus de conception. Ce partenariat nous permet d’explorer un plus grand nombre de variantes de conception et, au final, de bénéficier d’un avantage concurrentiel là où cela compte le plus. »

Pierre Baqué, PDG et cofondateur de Neural Concept, a déclaré : « La Formule 1 est le terrain d’essai par excellence pour l’intelligence technique, où les décisions d’ingénierie sont poussées à leurs limites et où chaque gain de performance est crucial. Chez Neural Concept, notre mission est de révolutionner l’ingénierie grâce à l’apprentissage profond et de favoriser une collaboration symbiotique entre l’expertise humaine et la puissance analytique de l’intelligence artificielle. Ce partenariat avec Visa Cash App Racing Bulls illustre parfaitement comment des processus de conception pilotés par l’IA peuvent transformer des semaines d’itérations en quelques jours, permettant aux équipes d’accélérer le rythme, d’explorer davantage de pistes et de conserver une longueur d’avance dans l’environnement d’ingénierie le plus compétitif au monde. »

La plateforme de Neural Concept est utilisée par plus de 70 équipementiers et équipes d’ingénierie de premier plan à travers le monde, parmi lesquels Bosch, General Motors, Airbus et OPmobility. Elle s’intègre de manière fluide aux environnements logiciels d’ingénierie de partenaires tels que NVIDIA et Siemens.

À propos de Neural Concept

Fondée en 2018, Neural Concept développe une technologie de pointe qui place l’intelligence artificielle au cœur du processus de développement produit, révolutionnant la manière dont les ingénieurs conçoivent, modélisent et valident leurs créations. Sa solution principale propose des outils d’ingénierie générative en 3D, d’analyse prédictive et de collaboration assistée par l’IA, permettant à des équipes d’excellence de réduire jusqu’à 75 % leurs délais de développement tout en améliorant les performances de leurs produits en matière d’efficacité, de sécurité, de vitesse et d’aérodynamisme. Neural Concept permet aux ingénieurs de multiplier par dix leur cadence de travail. L’entreprise collabore avec 40 % des plus grands équipementiers européens et asiatiques, ainsi qu’avec un quart des 100 principaux fournisseurs mondiaux de rang 1. Issue de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Neural Concept est soutenue par des investisseurs de premier plan tels que Forestay Capital et le groupe D. E. Shaw. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.neuralconcept.com

Équipe Visa Cash App Racing Bulls de Formule 1 :

Avec plus de 370 départs en Grand Prix à son actif, l’écurie italienne de Red Bull compte parmi les équipes les plus régulières et influentes de la Formule 1 depuis 2006.

Lancée sous le nom de Scuderia Toro Rosso et investie de la mission de former les futurs champions, l’équipe a su propulser une génération de pilotes vers les plus hauts niveaux, avec des victoires et des titres mondiaux en Formule 1 et au-delà. Le succès s’est poursuivi après son changement de nom en 2020 pour devenir Scuderia AlphaTauri, marqué par une victoire au Grand Prix d’Italie dès sa première saison. Dotée aujourd’hui d’une mission élargie, celle de concourir pour les plus grandes distinctions de la discipline, l’écurie Visa Cash App Racing Bulls s’engage dans une nouvelle ère de compétition au sommet du sport automobile.

Images/vidéos haute résolution libres de droits

https://www.redbullcontentpool.com/visacashapprb

