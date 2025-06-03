Andersen Consulting宣布与Bretteville Consulting达成合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与以战略转型和卓越运营领域的深厚专业知识著称的管理咨询公司Bretteville Consulting签署合作协议，通过为全球客户提供互补解决方案，进一步强化其全球平台。

Bretteville Consulting成立于法国，业务覆盖中国、新加坡、卢森堡和美国，致力于提供战略咨询服务，帮助企业提升绩效并加速转型。该公司专注于企业战略执行、运营效率和变革管理。凭借高管主导的咨询模式和客户至上的理念，Bretteville在引导企业应对复杂业务挑战和推动可持续增长计划方面树立了良好声誉。

Bretteville Consulting董事总经理Damien Gourio表示：“Andersen的全球布局和多学科平台为我们提供了独特的机会，能够为客户创造更深入、更广泛的价值。这是我们公司发展的自然演进，也是通过合作实现更大成就的重要一步。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Bretteville在客户合作中展现出深刻的运营洞察力和战略精准度。其在金融服务、银行和保险领域的专业能力与我们的全球平台高度互补，我们已经看到这些协同效应正在显现。通过此次合作，我们将以无与伦比的无缝集成式服务，提升服务全球客户的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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