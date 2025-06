LambdaTest se integra con Assembla para optimizar el rastreo de errores en equipos de desarrollo

Esta integración brinda a los equipos capacidades de rastreo de errores transparentes directamente desde el entorno de prueba, lo que mejora la colaboración y acelera los ciclos de desarrollo de software.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, una plataforma de ingeniería de IA autónoma y nube unificada, anunció su alianza con Assembla, una sólida plataforma de nube para control de versiones y gestión de proyectos. Esta colaboración permite que los equipos de desarrollo de software optimicen sus procesos de rastreo de errores y mejoren su productividad general. LambdaTest ofrece a los desarrolladores un listado exhaustivo de soluciones basadas en la nube, incluidas pruebas de compatibilidad entre navegadores, pruebas de automatización en la Web y en aplicaciones, y pruebas en dispositivos reales. Ahora los usuarios de Assembla pueden integrar fácilmente la plataforma de LambdaTest para marcar errores de manera transparente con capturas de pantalla detalladas y asignarlas a miembros del equipo. "Esta integración entre LambdaTest y Assembla permite que los equipos de desarrollo optimicen sus pruebas y procesos de rastreo de errores" señaló Mayank Bhola, cofundador y responsable de producto de LambdaTest. "Al conectar estas plataformas, los equipos pueden mantener un flujo de trabajo sin interrupciones y, al mismo tiempo, garantizar una documentación exhaustiva y un rastreo de los errores detectados durante las pruebas para, en última instancia, ofrecer un software de calidad más alta a mayor velocidad". Will Baizer, gerente general, Assembla, agregó: "Estamos muy contentos de colaborar con LambdaTest para permitir que nuestros usuarios accedan a potentes funcionalidades de prueba. Esta colaboración posibilita que nuestros usuarios identifique errores más temprano en el ciclo de desarrollo, los documenten con capturas de pantalla y detalles precisos, y los rastreen hasta su resolución sin cambiar de plataforma. Esta alianza mejora la capacidad de nuestros usuarios de ofrecer aplicaciones de mayor calidad, además de reducir significativamente sus gastos de pruebas". Esta integración entre Assembla y LambdaTest ya está disponible para todos los usuarios y ofrece a los equipos una solución transparente para probar aplicaciones y rastrear errores con una eficiencia sin precedentes. Para obtener más información sobre esta integración, visite https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/ Acerca de LambdaTest LambdaTest es una plataforma de calidad de software omnicanal y nativa de IA que brinda herramientas a las empresas para que puedan acelerar su tiempo de lanzamiento al mercado a través de ejecución, orquestación y autoría de pruebas basadas en la nube e inteligentes. Con más de 15.000 clientes y 2,3 millones de usuarios en más de 130 países, LambdaTest es la opción de confianza para la pruebas de software modernas. Nube de pruebas para navegador y aplicaciones: permite realizar pruebas manuales y automatizadas de aplicaciones web y móviles en más de 10.000 navegadores, dispositivos reales y entornos de sistema operativo para garantizar una experiencia uniforme entre plataformas.

HyperExecute: una nube de ejecución y orquestación de pruebas nativa de IA que ejecuta pruebas hasta un 70 % más rápido que las redes tradicionales y ofrece distribución de pruebas inteligente, reintentos automáticos, registros en tiempo real e integración de CI/CD transparente.

KaneAI: el primer agente de pruebas nativo de IA generativa del mundo, que aprovecha modelos de lenguaje grande para una creación de pruebas sencilla, automatización inteligente y ejecución de pruebas de evolución automática. Se integra directamente con Jira, Slack, GitHub y otras herramientas de DevOps. Para obtener más información, visite https://lambdatest.com Acerca de Assembla Assembla es una plataforma de nube que ofrece herramientas de control de versiones y gestión de proyectos diseñadas específicamente para equipos de desarrollo de software. Admite distintos sistemas de control de versiones, como Git, Subversion (SVN) y Perforce, para permitir que los equipos gestionen su código fuente, realicen un seguimiento de los cambios y colaboren de manera más eficiente. Para obtener más información, visite https://get.assembla.com/ El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

