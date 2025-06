CB Insights annonce une collaboration avec Snowflake pour rendre la veille des marchés accessible à l'IA et aux agents en temps réel

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--CB Insights, le chef de file des informations prédictives sur les marchés, annonce aujourd’hui lors du Snowflake Summit 2025, la conférence annuelle des utilisateurs de Snowflake, une collaboration avec Snowflake, la société de données IA sur le cloud. Grâce à cette collaboration, les données validées en continu par CB Insights sur plus de dix millions d’entreprises, 1 500 marchés technologiques et leur comparatif sont désormais disponibles sur la Snowflake Marketplace. Les clients communs peuvent désormais simplement « pointer et cliquer » pour utiliser les données dans leur IA, leurs agents, leurs tableaux de bord et d’autres applications d’entreprise.

« Pour créer des agents et une IA efficaces, les entreprises ont besoin de plus que de données internes, elles ont besoin d’un contexte fiable et structuré sur ce qui se passe dans le monde », déclare Manlio Carrelli, CEO de CB Insights. « Nous fournissons cette couche de renseignement externe : sur les marchés sur lesquels vous vous trouvez, les concurrents auxquels vous êtes confronté, les entreprises que vous devriez acheter ou avec lesquelles établir des partenariats ou tirer des enseignements. Notre collaboration avec Snowflake rend l’intégration de ce contexte dans votre IA, vos tableaux de bord et vos applications d’entreprise aussi simple que quelques clics. »

« Les meilleurs résultats en matière d’IA proviennent des meilleures données », souligne Kieran Kennedy, vice-président, Data Cloud Product Partners, Snowflake. « CB Insights fournit des données de haute qualité, riches contextuellement, qui aident nos clients communs à agir plus rapidement et plus intelligemment. Nous sommes ravis de les accueillir sur la place de marché Snowflake et d’utiliser nous-mêmes leur terminal pour améliorer notre propre prise de décision. »

En combinant la veille externe exclusive de CB Insights avec la plateforme sécurisée, de données et d’IA de Snowflake, les deux entreprises permettent des cas d’utilisation puissants :

Renforcement de la précision LLM par la formation sur les données validées sur les entreprises et les technologies





Augmentation de l’efficacité des agents de l’IA en leur donnant un « contexte mondial » de ce qui se passe en dehors de votre entreprise dans les entreprises et les marchés qui vous tiennent à cœur





Des tableaux de bord et des flux de travail enrichis pour les fonctions métier. Par exemple, un tableau de bord de développement commercial peut inclure un aperçu des relations commerciales avec les concurrents ou des analyses SWOT générées par l'IA sur des partenaires potentiels.

Contrairement aux bases de données traditionnelles d’information sur le marché, l’ensemble de données de CB Insights est construit au moyen d’un pipeline propriétaire à « double validation » qui utilise l’apprentissage automatique pour analyser et confirmer en permanence les données sur les équipes de gestion, les financements, les partenariats, les transactions, les appels à bénéfices, l’activité des investisseurs, les modèles d’embauche, les brevets et plus encore, transformant ainsi l’activité commerciale mondiale en signaux structurés et prêts pour la prise de décisions.

L’intégration CB Insights-Snowflake permet aux clients communs de simplement « pointer » vers les données CB Insights et de les mettre instantanément et en toute sécurité à la disposition de leurs applications internes basées sur Cortex AI, sans avoir à déplacer les données. Cela permet aux entreprises d'éviter les pipelines ETL (Extract, Transform, Load) manuels et la complexité des API. En voici les principaux avantages :

Prêt pour l'IA et la veille commerciale : utilisez les données de CB Insights dans les agents, les LLM, les tableaux de bord et les outils de planification.





Signaux de confiance et validés : prenez de meilleures décisions grâce à des informations vérifiées en permanence sur les marchés, les concurrents et les technologies.





Création de valeur accélérée : éliminez l’ETL et le frottement d’adoption, activez les données en quelques minutes via Snowflake Marketplace.

Pour en savoir plus sur la collaboration CB Insights-Snowflake, visitez www.cbinsights.com/snowflake/.

À propos de CB Insights

Basé à New York, CB Insights est le principal fournisseur d'IA au service de la veille des marchés. L'entreprise agrège, valide et analyse des données d'entreprises privées et publiques difficiles à trouver. Sa puissante IA dit aux utilisateurs ce que tout cela signifie pour eux personnellement. Les entreprises les plus intelligentes du monde font confiance à CB Insights pour se concentrer sur les bons marchés, garder une longueur d’avance sur leurs concurrents et identifier les bonnes cibles en matière de ventes, de partenariat ou d’acquisition. Visitez www.cbinsights.com pour de plus amples renseignements.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.