CB Insights宣布與Snowflake合作，實現市場情報在人工智慧和代理中的即時存取

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的預測性市場情報供應商CB Insights今天在Snowflake年度使用者高峰會Snowflake Summit 2025上宣布與人工智慧資料雲端公司Snowflake達成合作。透過此次合作，CB Insights持續驗證了超過1000萬家公司、1500個科技市場的資料，並透過Snowflake Marketplace對這些資料進行了比較。聯名客戶現僅需簡單「點選」操作，便能將這些資料應用於其人工智慧、代理、儀表板及其他企業應用程式。

CB Insights執行長Manlio Carrelli表示：「要建立有效的人工智慧和代理系統，企業需要的不僅是內部資料，還需要關於外部世界動態的可靠、結構化情報。我們提供這一外部情報層，涵蓋客戶企業所在的市場、面臨的競爭對手、應收購、合作或學習的公司。我們與Snowflake合作，把這些上下文輕鬆嵌入到人工智慧、儀表板和企業應用程式中，只需幾步點選即可完成。」

Snowflake資料雲端產品合作夥伴副總裁Kieran Kennedy表示：「最佳的人工智慧結果源於最佳資料。CB Insights提供高品質、上下文豐富的資料，幫助我們的聯名客戶更快、更明智地採取行動。我們熱烈歡迎CB Insights加入Snowflake Marketplace，也很高興能夠利用他們的終端來提升我們自己的決策能力。」

隨著CB Insights的專有外部情報與Snowflake的安全資料和人工智慧平台結合，雙方實現了強大的應用場景：

使用經過驗證的公司和技術資料進行訓練，以提升大型語言模型（LLM）的準確性





為人工智慧代理提供「世界上下文」，即在公司外部的市場及其他公司中所發生的情境，以提升人工智慧代理的有效性





業務功能更加豐富的儀表板和工作流程。例如，商業拓展儀表板包含對競爭對手業務關係的洞察，或由人工智慧生成針對潛在合作夥伴的SWOT分析。

與傳統市場情報資料庫不同，CB Insights的資料集透過專有的「雙重驗證」管道構建，該管道利用機器學習持續分析並確認管理團隊、融資、合作、交易、財報電話會議、投資者活動、招聘模式、專利等資料，將全球商業活動轉化為結構化、可決策的訊號。

CB Insights與Snowflake的整合使聯名客戶能夠輕鬆「指向」CB Insights資料，並將其即時且安全地提供給基於Cortex AI構建的內部應用程式，而無需移動資料。這使企業能夠避免手動ETL（提取、轉換、載入）管道和API複雜性。關鍵優勢：

適用於人工智慧和商業智慧（BI）：在代理、大型語言模型、儀表板和規劃工具中使用CB Insights資料。





經驗證的可靠訊號：基於持續驗證的市場、競爭和技術洞察，做出更明智的決策。





以更短的时间实现价值：消除ETL和採用障礙，透過Snowflake Marketplace在幾分鐘內啟動資料。

如需瞭解有關CB Insights和Snowflake合作的更多資訊，請造訪：www.cbinsights.com/snowflake/。

關於CB Insights

總部位於紐約的CB Insights是市場情報領域首屈一指的人工智慧解決方案供應商，專長於整合、驗證並分析難以取得的私人及上市公司資料。其強大的人工智慧為使用者解讀資料背後的個人化意義。全球頂尖企業依賴CB Insights聚焦正確市場、領先競爭對手，並發現銷售、合作或收購的理想目標。請造訪www.cbinsights.com瞭解更多資訊。

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