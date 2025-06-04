Visa Cash App Racing Bulls (VCARB)一級方程式車隊借助Neural Concept的工程AI加快賽車設計

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa Cash App Racing Bulls一級方程式(Formula One™)車隊已部署全球首屈一指的工程設計AI平台Neural Concept，透過AI和資料驅動的工程工作流程加快車隊的賽車設計並實現空氣動力學效能最佳化，從而促成更快的設計迭代和更明智的決策。

Neural Concept的專有工程AI平台透過高速預測模擬對傳統的運算流體動力學(CFD)形成補充。工程師可利用數位分身技術，在模擬風、溫度差異等真實賽道條件的複雜「多實體場」環境中評估數千種設計變體。這使VCARB能夠探索更多設計方案，在每次迭代中開啟新的效能提升。

Visa Cash App Racing Bulls車隊負責人Laurent Mekies表示： 「在一級方程式賽事中，每毫秒都至關重要，設計階段的創新可能成為領先或落後的關鍵。透過將Neural Concept的尖端工程AI整合到我們的空氣動力學開發中，我們在設計過程中開啟了速度和精確度的新境界。這一合作使我們能夠探索更多設計變體，最終在最關鍵的領域為我們帶來競爭優勢。」

Neural Concept執行長兼共同創辦人Pierre Baqué表示： 「一級方程式是工程智慧的終極試驗場——工程決策在此被推向極限，每一項效能提升都至關重要。在Neural Concept，我們的使命是透過深度學習革新工程領域，開啟人類專業知識與AI分析速度和能力之間的新型共生協作。與Visa Cash App Racing Bulls車隊的合作顯示，AI驅動的設計工作流程如何將數周的方案迭代週期縮短至數天，協助車隊在全球競爭最激烈的工程環境中更快行動、深入探索、保持領先。」

Neural Concept平台受到全球70多家原始設備製造商(OEM)和一級工程團隊的信賴，包括Bosch、General Motors、Airbus和OPmobility，並與NVIDIA和Siemens等合作夥伴工程解決方案生態系統順暢整合。

關於Neural Concept

成立於 2018年的Neural Concept提供首屈一指的端對端平台，將AI置於產品開發流程的核心，從而徹底改變工程師構思、設計和驗證產品的方式。Neural Concept的旗艦技術透過3D生成工程、預測分析和協作式AI工作流程程為工程團隊賦能，協助世界一流的團隊縮短高達75%的開發時間，提高包括效率、安全性、速度和空氣動力學在內的產品特性，讓工程師的工作速度提高10倍。該平台與40%的歐洲和亞洲最大OEM以及25%的全球百大一級供應商建立了合作關係。Neural Concept源自瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)，並得到Forestay Capital和D. E. Shaw Group等世界知名投資方的支援。網址：https://www.neuralconcept.com

關於Visa Cash App Racing Bulls一級方程式車隊：

Red Bull旗下的義大利一級方程式車隊自2006年以來一直是這項運動中表現最穩定、最重要的競爭者之一，參賽次數已超過370場並且這一數字還在不斷增加。

車隊最初以Scuderia Toro Rosso之名成立，肩負著培養未來冠軍車手的使命，成功協助一代車手開啟頂尖職業生涯，這些車手後來在一級方程式及其他賽事中贏得了比賽和世界冠軍。2020年車隊更名為Scuderia AlphaTauri後延續輝煌，第一個賽季即在義大利大獎賽中獲勝。如今，Visa Cash App Racing Bulls車隊以全新使命重生，力爭在這項運動中爭奪最高榮譽，開啟賽車運動巔峰競爭的新時代。

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