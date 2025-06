Klarna und Visa starten Pilotprojekt für neue Debit Karte mit mehr Flexibilität auf der Money 2020 Europe

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, das KI-gestützte Zahlungs- und Händlernetzwerk, hat den Start des Pilottests für die Klarna Card bekannt gegeben: ein neues Debit-Produkt mit integrierten, flexiblen Zahlungsfunktionen, unterstützt von Visa Flexible Credential und herausgegeben von der WebBank. Anders als traditionelle Kreditkarten, die Verbraucher sofort belasten und entsprechende Zinszahlungen verlangen, können Verbraucher mit der Klarna Card sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt zahlen - online oder im Geschäft - und das bei mehr als 150 Millionen Händlern weltweit, die Visa akzeptieren.

Die Klarna Card befindet sich derzeit in den USA in einer Testphase, um vor der generellen Markteinführung Ende des Jahres in den USA und Europa Feedback einzuholen. Dank dieses schrittweisen Vorgehens können die Funktionen und die Leistung verbessert werden. So ist garantiert, dass das Produkt ein smarteres, flexibleres Tool bietet.

Auf der Warteliste stehen bereits mehr als 5 Millionen Verbraucher. Für Klarna ist die Karte ein mutiger Schritt, um in den USA zu einem gängigen Zahlungsmittel zu werden. Die Karte ist mit einer FDIC-gesicherten Wallet ausgestattet, wodurch die Verbraucher Geld speichern und Transfers in Echtzeit tätigen oder Depots anlegen können. Die Karte ist direkt in Klarna Pay in 4 and Pay Later eingebunden — alles greift nahtlos ineinander.

„Wir hören immer wieder von Verbrauchern, dass sie selbst bestimmen möchten, wie und wann sie bezahlen - sei es jetzt über ein Debit oder nach und nach im Laufe der Zeit,” sagte David Sandström, Chief Marketing Officer bei Klarna. „Es soll einfach, flexibel und transparent sein - und alles an einem Ort. Deshalb ist Klarna online so populär geworden und nun gibt's diese Freiheit auch in Kartenform. Die Klarna Card ist die Zukunft des täglichen Banking - smartes Bezahlen für smarte Shopper.”

Mit Zugang zu Bezahlen, Sparen und Leihen auf einer Plattform ist Klarna zu einer modernen globalen Neobank für Digital-first-Verbraucher geworden. Die Klarna Card ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg - eine transparente, Tech-orientierte Alternative zum traditionellen Bankprodukt.

„Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nutzen Visa’s Flexible Credential und schätzen die dort gebotenen Wahlmöglichkeiten. Wir freuen uns, diese Vorteile nun noch mehr US-Verbrauchern anbieten zu können. Und auch in Europa wird dieses Produkt bald verfügbar sein,” fügte Mathieu Altwegg, SVP Product and Solutions, für Visa in Europa hinzu. „Dies ist ein zukunftsweisendes Beispiel für ein Produkt, für das Verbraucher nur eine einzige Karte benötigen, um so bezahlen zu können, wie sie möchten, ganz egal, wo sie sich befinden oder was sie kaufen.”

*Klarna Card wird von der WebBank herausgegeben. Klarna Konten von WebBank, Member FDIC.

Hinweise für den Herausgeber:

Flexible Zahlungsmöglichkeiten: Im Voraus über Debit zahlen oder Klarna Zahlungsoptionen und -funktionen aktivieren, wie zum Beispiel Pay in 4 and Pay Later, und gleichzeitig Zugriff auf die großartigen Funktionen der Klarna-App wie zum Beispiel Budgets oder Erinnerung an Zahlungen.

Upgrade von Stufen: Kunden können zwischen einer kostenlosen Version und zwei Bezahlversionen wählen, die Händlerrabatte und bessere Cashback-Quoten bieten. Es wird die Karte in drei Farben geben: Aubergine, Schwarz und Hellgrün.

Verfügbar für alle Klarna-Kunden: Die Debit-Funktion ist für alle verfügbar. Kredit wird individuell nach einer Kreditwürdigkeitsprüfung gewährt.

Verfügbarkeit der Klarna Card: Die Klarna Card wird derzeit in den USA getestet, um das endgültige Produkt auf der Basis des Feedbacks fertigzustellen. Die Testphase ist wichtig für die Entwicklung eines Produkts, das den Bedürfnissen der Kunden tatsächlich entspricht. In den kommenden Monaten wird die Karte in den USA allgemein verfügbar sein und danach auch in Europa.

Über Visa Flexible Credential: Visa Flexible Credential bietet über eine einzige Karte zahlreiche Zahlungsoptionen - wie zum Beispiel Debit, Prepaid, Kredit, Ratenzahlung und Gutschein.

Über Klarna

Klarna ist bald überall für alles verfügbar. Mit mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern weltweit und 2,9 Millionen Transaktionen pro Tag versetzt das KI-gestützte Zahlungs- und Händlernetzwerk von Klarna Verbraucher in die Lage, intelligenter zu zahlen — online, im Geschäft, über Apple Pay in den USA, im UK und in Kanada. Mehr als 724.000 Einzelhändler vertrauen Klarna’s innovativen Lösungen, die zu Wachstum und Kundenloyalität führen, wie Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Mehr Informationen finden Sie unter: Klarna.com .

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalen Zahlungssystemen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsinstitutionen in mehr als 200 Ländern und Regionen. Die Mission des Unternehmens ist es, die Welt über ein innovatives, einfaches, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetzwerk zu verbinden, zum Vorteil von Einzelpersonen, Unternehmen und Wirtschaftssystemen. Wir glauben, dass jeder überall Zugang haben sollte - das ist die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

