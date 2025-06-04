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LambdaTest與Assembla整合，簡化開發團隊的錯誤追蹤

此次整合使團隊能夠直接從測試環境無縫地追蹤錯誤，從而增強協作並加快軟體交付週期。

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- LambdaTest(統一代理人工智慧與雲端工程平台)宣布與Assembla (強大的版本控制與專案管理雲端平台)合作。這項合作可讓軟體開發團隊簡化錯誤追蹤流程，並提高整體生產力。

LambdaTest為開發人員提供詳盡的雲端測試解決方案，包括跨瀏覽器相容性測試、Web和應用程序自動化測試以及真實裝置測試。Assembla用戶現在可以輕鬆與LambdaTest平台整合，使用詳細的螢幕截圖無縫標記錯誤並將其分配給團隊成員。

LambdaTest聯合創始人兼產品負責人Mayank Bhola表示：「LambdaTest與Assembla的此次整合使開發團隊能夠優化其測試和錯誤追蹤流程。透過連接這些平台，團隊可以保持不間斷的工作流程，同時確保對測試過程中發現的問題進行全面的記錄和追蹤，最終以更快的速度交付更高品質的軟體。」

Assembla總經理Will Baizer表示：「我們很高興與LambdaTest合作，為我們的使用者提供強大的測試功能。此次合作使我們的使用者能夠在開發週期的更早階段識別錯誤，用精確的螢幕截圖和詳細信息記錄錯誤，並在不切換平台的情況下追蹤錯誤，直至解決。此次合作增強了我們用戶交付更高質量應用程序的能力，同時顯著降低了他們的測試成本。」

Assembla與LambdaTest的整合現已面向所有使用者開放，為團隊提供無縫的解決方案，以前所未有的效率進行應用程式測試和錯誤追蹤。

如需有關此整合的更多資訊，請造訪https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/

關於 LambdaTest

LambdaTest是AI原生全通路軟體品質保證平台，透過基於雲端的智慧測試編寫、協調和執行，協助企業大幅縮短上市時間。LambdaTest在130多個國家/地區擁有15,000多家企業客戶和230多萬使用者，是現代軟體測試領域值得信賴的選擇。

  • 瀏覽器與應用程式測試雲端：可在超過10,000種瀏覽器、真實裝置和作業系統環境中，對Web和行動應用程式進行手動和自動測試，確保跨平台的一致性。
  • HyperExecute：人工智慧原生測試執行與協調雲端，執行測試的速度比傳統網格快70%，提供智慧型測試分發、自動重試、即時日誌和無縫CI/CD整合。
  • KaneAI：全球第一個GenAI原生測試代理，利用大型語言模型輕鬆建立測試、智慧型自動化及自我演進的測試執行。它可直接與Jira、Slack、GitHub及其他DevOps工具整合。

如需詳細資訊，請造訪https://lambdatest.com

關於Assembla

Assembla是一個雲端平台，提供專為軟體開發團隊設計的版本控制與專案管理工具。它支援多種版本控制系統，例如Git、Subversion (SVN)和Perforce，讓團隊能更有效率地管理原始碼、追蹤變更和協作。

如需詳細資訊，請造訪https://get.assembla.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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