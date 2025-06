Cosentino optimaliseert processen voor verkoop en productie met Gurobi

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, de leider op het gebied van decision intelligence-technologie, helpt Cosentino, een wereldleider op het gebied van innovatieve mineraaloppervlakken, om diverse belangrijke processen te optimaliseren voor een verbeterde efficiëntie in verkoop en productie.

Aangezien de producten van Cosentino meer dan 100 landen bereiken, moeten de verkoopteams efficiënte plannen genereren voor tweewekelijkse verkoopgesprekken met meer dan 1.000 vertegenwoordigers. Daarbij wordt een balans gevonden tussen tijdsdruk, verkooppotentieel en marktomstandigheden. Ondertussen trachten Cosentino's productieteams de efficiëntie te maximaliseren door knelpunten in diverse productielijnen te voorkomen.

Door gebruik te maken van Gurobi's wiskundige optimalisatie-oplosser kan Cosentino zijn verkooproutes succesvol optimaliseren, tijd besparen en de commerciële slagkracht vergroten. Tegelijkertijd worden ook de productieprocessen gestroomlijnd, zodat de activiteiten soepel blijven verlopen.

Ontdek meer in de volledige case study.

