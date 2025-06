Klarna et Visa lancent un projet pilote pour une nouvelle carte de débit offrant une flexibilité accrue lors du salon Money 2020 Europe

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, le réseau de paiement et de commerce basé sur l’IA, a dévoilé le lancement pilote de la Klarna Card : un nouveau produit de débit combiné à un accès à des options de paiement flexibles intégrées, fondé sur Visa Flexible Credential et émis par WebBank. Contrairement aux cartes de crédit traditionnelles qui peuvent entraîner des dettes et des frais d’intérêt supplémentaires pour les consommateurs, la Klarna Card permettra aux consommateurs de payer immédiatement ou plus tard, selon leurs besoins, en ligne ou en magasin, auprès de plus de 150 millions de commerçants acceptant Visa dans le monde entier.

La Klarna Card est actuellement en phase d’essai aux États-Unis, où elle recueille des commentaires permettant de raffiner l’expérience avant un déploiement plus large aux États-Unis et en Europe prévu plus tard cette année. Cette approche progressive permet d’affiner les fonctionnalités, d’optimiser les performances et de garantir que le produit offre un outil de dépense plus intelligent et plus flexible.

Avec plus de 5 millions de consommateurs déjà sur la liste d’attente, la Klarna Card est l’étape la plus audacieuse à ce jour vers l’objectif de Klarna de devenir une solution de dépense quotidienne aux États-Unis. Cette carte est accompagnée d’un portefeuille assuré par la FDIC, qui permet aux consommateurs de stocker de l’argent et d’effectuer des virements et des dépôts en temps réel, et s’intègre directement aux options Klarna Pay in 4 et Pay Later, le tout dans le cadre d’une expérience fluide.

« Les consommateurs nous disent régulièrement qu’ils veulent avoir la liberté de choisir comment et quand payer, qu’il s’agisse de payer immédiatement par carte de débit ou d’étaler le coût dans le temps », déclare David Sandström, directeur marketing chez Klarna. « Ils veulent de la simplicité, de la flexibilité et de la transparence, le tout en un seul endroit. C’est exactement ce qui a rendu les méthodes de paiement Klarna si populaires en ligne, et cette même expérience est désormais disponible sur une carte physique. La Klarna Card est l’avenir des opérations bancaires quotidiennes : elle permet des paiements intelligents pour donner plus de pouvoir aux acheteurs avisés. »

En combinant l’accès à des outils de dépense, d’épargne et d’emprunt sur une plateforme intuitive, Klarna devient une néobanque mondiale moderne pour les consommateurs qui privilégient le numérique. La Klarna Card est une étape clé dans cette évolution : une alternative transparente et technologique aux produits des banques traditionnelles.

« Des millions de personnes à travers le monde ont adopté le choix et le contrôle offerts par la Flexible Credential de Visa, et nous sommes ravis d’étendre cette offre à encore plus de consommateurs américains, ainsi que de la proposer pour la première fois en Europe », ajoute Mathieu Altwegg, vice-président principal chargé des produits et des solutions chez Visa en Europe. « Il s’agit d’un exemple pionnier d’un avenir où les consommateurs n’auront besoin que d’une seule carte pour accéder à leurs modes de paiement préférés, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur achat. »

*La Klarna Card est émise par WebBank. Compte de solde Klarna fourni par WebBank, membre de la FDIC.

Notes aux éditeurs :

Options de paiement flexibles : payez à l’avance en mode débit ou activez les options et fonctionnalités de paiement Klarna, telles que Pay in 4 et Pay Later, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités exceptionnelles de l’application Klarna, notamment les budgets et les rappels de suivi des dépenses.

payez à l’avance en mode débit ou activez les options et fonctionnalités de paiement Klarna, telles que Pay in 4 et Pay Later, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités exceptionnelles de l’application Klarna, notamment les budgets et les rappels de suivi des dépenses. Option de changement de niveau : une fois disponible, les clients pourront choisir entre un niveau gratuit ou deux niveaux payants qui incluent des remises chez les commerçants et des taux de cashback améliorés. La carte sera disponible en trois couleurs : aubergine, noir et vert vif.

une fois disponible, les clients pourront choisir entre un niveau gratuit ou deux niveaux payants qui incluent des remises chez les commerçants et des taux de cashback améliorés. La carte sera disponible en trois couleurs : aubergine, noir et vert vif. Disponible pour tous les clients Klarna : la fonctionnalité de débit est accessible à tous ; le crédit est accordé au cas par cas après une vérification de solvabilité.

la fonctionnalité de débit est accessible à tous ; le crédit est accordé au cas par cas après une vérification de solvabilité. Disponibilité de la Klarna Card : la Klarna Card est actuellement en phase de test aux États-Unis, où des travaux sont menés avec les premiers utilisateurs afin de perfectionner le produit final. Cette phase de test marque une étape importante dans la mise en place de solutions financières qui répondent aux besoins réels des consommateurs. Elle sera accessible à tous les consommateurs aux États-Unis dans les mois à venir et son déploiement en Europe devrait suivre.

la Klarna Card est actuellement en phase de test aux États-Unis, où des travaux sont menés avec les premiers utilisateurs afin de perfectionner le produit final. Cette phase de test marque une étape importante dans la mise en place de solutions financières qui répondent aux besoins réels des consommateurs. Elle sera accessible à tous les consommateurs aux États-Unis dans les mois à venir et son déploiement en Europe devrait suivre. À propos de Visa Flexible Credential : Visa Flexible Credential est une fonctionnalité réseau qui permet d’accéder à plusieurs expériences de paiement (débit, prépayé, crédit, versements échelonnés et récompenses) à partir d’une seule et même carte.

À propos de Klarna

Klarna a pour mission d’être disponible partout et pour tout. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et 2,9 millions de transactions par jour, le réseau de paiement et de commerce basé sur l’IA de Klarna permet aux utilisateurs de payer de manière plus intelligente, en ligne, en magasin et via Apple Pay aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Plus de 724 000 détaillants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour stimuler leur croissance et fidéliser leur clientèle, y compris Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Klarna.com .

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout, et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

