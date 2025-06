Brésil : TotalEnergies augmente sa participation dans le champ de Lapa

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la signature d’un accord avec Shell Brasil Petróleo Ltda portant sur l’échange de sa participation non opérée de 20 % dans le projet Gato do Mato contre une participation supplémentaire de 3 % dans le champ pétrolier offshore de Lapa, actuellement en production. Après finalisation de cette transaction, TotalEnergies détiendra une participation de 48 % dans Lapa (opérateur), aux côtés de Shell (27 %) et Repsol Sinopec (25 %).

Situé dans le bassin de Santos, à 270 kilomètres au large des côtes brésiliennes, Lapa est un champ en offshore profond opéré par TotalEnergies. Le développement par raccordement sous-marin de Lapa South-West, approuvé en 2023, permettra d’augmenter la production de 25 000 barils par jour à sa mise en service prévue à la fin de l’année, portant la production totale du champ à 60 000 barils par jour.

« Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie de concentrer nos investissements sur les projets à bas coûts et faibles émissions, comme les projets Atapu 2 et Sepia 2 au Brésil que nous avons approuvés en 2024. Elle nous permet en outre de renforcer notre position opérée sur le champ de Lapa dans le bassin pré-salifère de Santos », a déclaré Javier Rielo, Directeur Amériques de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.

La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions préalables usuelles, notamment l’approbation du régulateur.

TotalEnergies au Brésil

Présente au Brésil depuis près de cinquante ans, TotalEnergies y emploie actuellement près de 4 000 collaborateurs, dans les secteurs de l’Exploration-Production, du gaz, de l’électricité (éolien, solaire, batteries), des lubrifiants, et de la transformation des élastomères.

Le portefeuille de l’EP compte 11 licences, dont quatre opérées. En 2024, la production moyenne de la Compagnie dans le pays s’élevait à 153 000 barils équivalent pétrole par jour.

TotalEnergies investit dans la croissance du secteur des énergies renouvelables au Brésil. En octobre 2022, la Compagnie a conclu un partenariat avec Casa dos Ventos, leader brésilien des énergies renouvelables, afin de développer conjointement un portefeuille de 12 GW d’énergies renouvelables.

