Klarna与Visa在Money 2020 Europe上试点推出灵活性更强的新型借记卡

Share

该卡利用Visa Flexible Credential技术将借记卡功能与延期支付灵活性整合为单一产品,配备FDIC保险钱包并可接入逾1.5亿全球商户

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI驱动的支付和商业网络Klarna宣布试点推出Klarna Card:这是一款新型借记卡产品,集成内置灵活支付选项,由Visa Flexible Credential技术提供支持,并由WebBank发行。与可能让消费者产生额外债务和利息费用的传统信用卡不同,Klarna Card允许用户在全球超过1.5亿家接受Visa的商户以线上或线下方式选择即时支付或按需延期支付。 Klarna Card目前在美国处于试用阶段,旨在收集用户反馈以优化体验,预计今年晚些时候将在美国和欧洲全面推广。这一分阶段推出的方式有助于功能完善和性能优化,确保产品成为更智能、更灵活的消费工具。 已有超500万消费者加入等候名单,Klarna Card是Klarna迈向成为美国日常消费解决方案的最大胆举措。该卡配备FDIC保险钱包,支持用户存钱、实时转账和存款,并直接集成Klarna的“分4期付”和“延期付”选项——所有功能无缝融合于一体。 Klarna首席营销官David Sandström表示:“我们不断从消费者那里听到,他们希望自由选择支付方式和时间——无论是用借记卡即时支付,还是分期分摊费用。他们想要集简便、灵活和透明于一体的解决方案。这正是Klarna支付方式在网上广受欢迎的原因,现在同样的体验将延伸到实体卡。Klarna Card代表了未来日常银行业务的发展方向——通过智能支付赋能更明智的购物者。” 通过在一个直观平台上整合消费、储蓄和借贷工具,Klarna正成为面向数字原生消费者的现代全球新型银行。Klarna Card是这一演进过程中的关键一步,以透明化、技术驱动的模式替代传统银行产品。 Visa欧洲区产品与解决方案高级副总裁Mathieu Altwegg补充道:“全球数百万人已接受Visa Flexible Credential提供的选择和控制权,我们很高兴将其扩展至更多美国消费者,并首次引入欧洲。这是一个开创性的范例,预示着未来消费者无论身处何地、购买何种商品,只需一张卡即可享受首选支付方式。” *Klarna Card由WebBank发行。Klarna余额账户由FDIC成员机构WebBank提供。 致编辑: 灵活支付选项: 可在借记卡模式下预先支付,或激活Klarna的“分4期付”和“延期付”等支付选项和功能,同时提供Klarna应用程序中的所有非凡功能,如预算管理、消费提醒等。

可在借记卡模式下预先支付,或激活Klarna的“分4期付”和“延期付”等支付选项和功能,同时提供Klarna应用程序中的所有非凡功能,如预算管理、消费提醒等。 等级升级选项: 正式推出后,客户将可选择一种免费等级或两种付费等级(含商户折扣和更高返现率)。卡片有三种颜色:茄皮紫、黑色和亮绿色。

正式推出后,客户将可选择一种免费等级或两种付费等级(含商户折扣和更高返现率)。卡片有三种颜色:茄皮紫、黑色和亮绿色。 面向所有Klarna用户提供: 借记卡功能面向所有用户开放;信用卡功能需经信用审核后,根据个案情况授予。

借记卡功能面向所有用户开放;信用卡功能需经信用审核后,根据个案情况授予。 Klarna Card推出计划: Klarna Card目前正在美国进行测试,期间将与早期用户合作对最终产品进行优化完善。这一测试阶段是构建满足真实消费者需求的金融解决方案的重要里程碑。未来几个月,Klarna Card将面向美国所有消费者推出,预计随后在欧洲市场推广。

Klarna Card目前正在美国进行测试,期间将与早期用户合作对最终产品进行优化完善。这一测试阶段是构建满足真实消费者需求的金融解决方案的重要里程碑。未来几个月,Klarna Card将面向美国所有消费者推出,预计随后在欧洲市场推广。 关于Visa Flexible Credential:Visa Flexible Credential是一项网络功能,允许通过单一卡片实现多种支付体验,如借记、预付、信用、分期和奖励等。 关于Klarna Klarna的使命是让支付无处不在、无所不能。凭借全球逾1亿活跃Klarna用户和每日290万笔交易,Klarna的AI支付和商业网络正赋能人们更明智地支付——支持线上、线下及美国、英国、加拿大的Apple Pay支付。超过72.4万家零售商信赖Klarna的创新解决方案以推动增长和客户忠诚度,包括Uber、H&M、Saks、Sephora、Macy’s、Ikea、Expedia Group、Nike和Airbnb。如需了解更多信息,请访问 Klarna.com 。 关于Visa Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者,为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界,促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展,并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息,请访问Visa.com。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Visa Inc.

Get RSS Feed

Visa任命Antony Cahill为欧洲业务首席执行官 伦敦--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Visa (NYSE:V)今日宣布,已任命Antony Cahill为欧洲业务新任地区总裁兼首席执行官。此次任命尚待监管批准。作为资深银行业高管及Visa老将,Cahill先生将接替Charlotte Hogg的职务,后者在为Visa效力八年后将离职以寻求新的外部机会。Cahill先生将常驻伦敦,预计于6月初正式履新。 自2023年起,Cahill先生担任增值服务(VAS)总裁,负责设计、开发和交付包含200多种产品及解决方案的全球组合,助力客户实现业务增长并提升业绩表现。在他的领导下,VAS已迅速发展为规模90亿美元的全球业务,年营收增速超过20%。他最初于2018年加入Visa,担任Visa欧洲董事总经理,随后升任该地区副首席执行官,负责管理Visa在38个欧洲市场的所有客户关系。 加入Visa前,Cahill先生曾在National Australia Bank (NAB)担任首席运营官,在该行担任高级职务长达八年。在其职业生涯早期,Cahill先生在Australia and New Zealand Banking...