ラムダテスト、アセンブラとの統合で開発チームのバグトラッキングを効率化

統合により、開発チームはテスト環境から直接シームレスなバグトラッキング機能を利用でき、コラボレーションが強化され、ソフトウェアのデリバリーサイクルが加速。

